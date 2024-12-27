В Тульской области подразделения ПВО нейтрализовали украинские беспилотники

В ночь на 27 декабря на территории Суворовского района подразделениями ПВО Министерства обороны РФ нейтрализованы БПЛА ВСУ. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Дмитрий Миляев:
«По предварительной информации разрушений и пострадавших нет.
Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.
Ситуация находится под контролем».
Об опасност атаки БПЛА министерство региональной безопасности Тульской области сообщило в 2.08 по московскому времени. На момент публикации информации об отбое тревоги не поступила.