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В Тульской области подразделения ПВО нейтрализовали украинские беспилотники

В Тульской области подразделения ПВО нейтрализовали украинские беспилотники

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

В ночь на 27 декабря на территории Суворовского района подразделениями ПВО Министерства обороны РФ нейтрализованы БПЛА ВСУ. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Дмитрий Миляев:

«По предварительной  информации разрушений и пострадавших нет.
Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия. 
Ситуация находится под контролем».

Об опасност атаки БПЛА министерство региональной безопасности Тульской области сообщило в 2.08 по московскому времени. На момент публикации информации об отбое тревоги не поступила.

 

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БПЛАПВОбеспилотникигубернатор Тульской области Дмитрий Миляев
Место
Тульская областьСуворовский район

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