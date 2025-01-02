Что поесть: как с похмельем справляются в разных странах?

В этом спецвыпуске рубрики «Где поесть» Myslo приготовит и попробует похмельные блюда из разных стран. Делимся впечатлениями с вами!

Мы решили начать новый 2025-й год с открытий, впечатлений и… похмелья. Спасаться от недомогания народными и лекарственными методами можно, но неплохо было бы и поесть.

Сегодня мы приготовим традиционные похмельные блюда из трех стран: Великобритании, Колумбии и Германии.

Под каждым обзором рубрики портальцы уверяют, что вкуснее всего дома, поэтому в этот раз мы сделаем все сами!

Если вам тоже интересно попробовать заморские яства, ссылки на рецепты мы оставили в тексте!

Классический британский завтрак из яиц, бекона, томатов, сосисок, кровяной колбасы, фасоли и тостов. Вы наверняка видели его в кино или даже стряпали что-то подобное.

Готовить его несложно: просто кидаете все на сковороду и жарите. Единственная проблема — количество ингредиентов. Некоторые кулинары советуют готовить завтрак на двух сковородах. Мы же управились с одной, однако это заняло больше времени. Пока жарится глазунья бекон успеет остыть — приятного в этом мало.

Однако все затраченные старания того стоят! Очень вкусный и суперсытный завтрак — а для кого-то и обед, и ужин. Готовить несложно, но долговато. Нужные продукты наверняка найдутся в холодильнике после новогодней закупки.

Сложность и время приготовления: 3,5 из 5 баллов.

Оценка Myslo: 5 из 5 баллов.

Плотный британский завтрак подойдет не всем — с похмелья обессиленный организм может просто не справиться с таким количеством жирной еды. Для малоежек отлично подойдет этот рецепт — простой колумбийский суп Чангуа.

Нежирное молоко, вода, пара яиц, кинза и лук — через 7-9 минут варки вы получаете горячее.

Нежная, легкая похлебка с ненавязчивой пряностью трав и вареными желтками. Сначала мы скептически отнеслись к сочетанию молока, лука и кинзы. В итоге острота и забористость зелени практически ушла, оставив только вкус. Обязательно попробуйте, если хотите погреть истощенный алкоголем желудок!

Сложность и время приготовления: 2 из 5 баллов.

Оценка Myslo: 5 из 5 баллов.

Еще один рецепт, к которому мы поначалу отнеслись с недоверием. Селедка, яблоко, майонез, свекла и корнишоны — странное сочетание.

Де факто салат напоминает немецкую интерпретацию селедки под шубой и винегрета в одном флаконе. Кислые яблоки оттеняют жирную рыбу и соус, свекла и маринованные огурчики делают с разнообразным и насыщенным.

Вместе с канапе из свежих огурцов, сыра и лука — еще лучше! Эта закуска подается как часть похмельного салата.

Нам очень понравилось. Главное — все нужные продукты уже будут у вас в холодильнике. Покрошить их и заправить майонезом — дело пяти минут!

Сложность и время приготовления: 4 из 5 баллов.

Оценка Myslo: 5 из 5 баллов.

А у вас есть свои рецепты? Пишите в комментариях!