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#АртЛекторийВКино: Каналетто и искусство Венеции

#АртЛекторийВКино: Каналетто и искусство Венеции

Страна:
Великобритания, 2017
 
Премьера:
в РФ 10.10.2017
 
Режиссер:
Дэвид Бикерстафф
  
Актеры:
  
Жанр:
документальный
  
Продолжительноcть:
85 мин
  

Новый фильм от продюсера Фила Грабски — это экскурс в жизнь и творчество одного из ведущих живописцев Венеции. Никакой другой художник в мире не сумел так точно передать саму суть и притягательность Венеции, как это удалось Джованни Антонио Каналю, известному также как Каналетто. Впечатляющее собрание более двухсот картин, рисунков и репродукций даст возможность по новому взглянуть на творчество Каналетто и его современников, а также на сам знаменитый город, вдохновлявший их. Зрителям также выпадет возможность заглянуть в две королевские резиденции – Букингемский дворец и Виндзорский замок – и узнать много нового не только о самом художнике, но и о Джозефе Смите, человеке, который познакомил с Каналетто Британию. Фильм проведет зрителей по местам, вдохновлявшим художников XVIII века и запечатленных на полотнах Каналетто: от моста Риальто к площади Сан-Марко, замку герцогов Урбинских и собору Санти-Джованни-э-Паоло. В качестве гидов в этом путешествии и по выставке, и по великому европейскому городу выступят кураторы фонда Королевской коллекции и ведущие эксперты по истории Венеции.

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