Элла и черный ягуар
Премьера:
08.02.2024
Режиссер:
Жиль де Метр
Актеры:
Келли Хоуп Тейлор, Аманда Ип, Летиция Брукс, К.С.Кумбс, Айрам Камачо
Жанр:
Приключение, Комедия
Продолжительноcть:
100 минут
В детстве Элла жила в сказочных краях Амазонии, где подружилась с обаятельным малышом — детенышем ягуара. Переехав в Нью-Йорк, она начинает новую жизнь. Но когда деревня, где она выросла, оказывается под угрозой, отважная девочка принимает решение, что должна вернуться! Вернуться, чтобы спасти свой прежний дом, обитателей джунглей и своего близкого друга — черного ягуара по имени Хоуп.
Сегодня
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13:55
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15:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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15:15
|Кинотеатр 3D (Одоев)
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15:15
|Кинотеатр 3D (Венев)
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15:30
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15:30
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17:15
|Алмаз Синема
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17:50
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15:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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15:15
|Кинотеатр 3D (Венев)
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15:15
|Кинотеатр 3D (Одоев)
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15:30
|Синема Стар
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15:30
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17:15
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17:50
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10 февраля, суббота
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15:15
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15:30
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15:30
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16:00
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17:15
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11 февраля, воскресенье
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15:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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15:15
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15:15
|Кинотеатр 3D (Одоев)
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15:30
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15:30
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17:15
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12 февраля, понедельник
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15:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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15:15
|Кинотеатр 3D (Одоев)
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15:30
|Кинотеатр (Суворов)
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15:30
|Синема Стар
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17:15
|Алмаз Синема
13 февраля, вторник
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15:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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15:15
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15:15
|Кинотеатр 3D (Одоев)
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15:30
|Синема Стар
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15:30
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15:30
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15:15
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
15:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:05
|Синема Стар
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15:30
Завтра
|Алмаз Синема
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17:15
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13:55
17:50
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15:30
|Кинотеатр 3D (Венев)
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15:15
|Кинотеатр 3D (Одоев)
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15:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
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15:15
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15:30
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17:15
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15:30
|Кинотеатр 3D (Венев)
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15:15
|Кинотеатр 3D (Одоев)
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15:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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15:30
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15:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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15:05
|Синема Стар
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15:30
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|Алмаз Синема
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17:15
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15:30
|Кинотеатр 3D (Венев)
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15:15
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
15:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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15:05
|Синема Стар
|
15:30
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15:30
|Кинотеатр 3D (Одоев)
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15:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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10:05
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