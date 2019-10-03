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Самовар фест

Самовар фест

В «Типографии» пройдет фестиваль хардкора. На сцене выступят восемь музыкальных коллективов из Тулы, Москвы, Нижнего Новгорода.

Line up: Scumback, Will To Win, Convince, Deck, Morana, Sociopath, Tolstoy, Be Honest.

Стоимость: 400 р.

Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
5 октября 2019, суббота
16:00
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Касса
Lascala
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18 октября, пятница 20:00
М2, рок-клуб
 ₽  Билеты: 700 ₽
Новогодняя вечеринка в итальянских традициях
Купить билет
15 декабря, воскресенье 20:00
Forest, ресторанный комплекс
 ₽  Билеты: 1000-3000 ₽
Новогодняя вечеринка в немецких традициях
Купить билет
30 декабря, понедельник 20:00
Forest, ресторанный комплекс
 ₽  Билеты: 1000-3000 ₽
Пьеса «Еврейское счастье»
Купить билет
4 декабря, среда 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-2500 ₽
Jony
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10 октября, четверг 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1400-2400 ₽
Пигмалион
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22 ноября, пятница 18:30
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 ₽  Билеты: 700-2800 ₽
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