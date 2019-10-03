Самовар фест
В «Типографии» пройдет фестиваль хардкора. На сцене выступят восемь музыкальных коллективов из Тулы, Москвы, Нижнего Новгорода.
Line up: Scumback, Will To Win, Convince, Deck, Morana, Sociopath, Tolstoy, Be Honest.
Стоимость: 400 р.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
5 октября 2019, суббота
16:00
18 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 700 ₽
15 декабря, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1000-3000 ₽
30 декабря, понедельник 20:00
₽ Билеты: 1000-3000 ₽
4 декабря, среда 19:00
₽ Билеты: 1300-2500 ₽
10 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 1400-2400 ₽
22 ноября, пятница 18:30
₽ Билеты: 700-2800 ₽