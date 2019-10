Самовар фест

В «Типографии» пройдет фестиваль хардкора. На сцене выступят восемь музыкальных коллективов из Тулы, Москвы, Нижнего Новгорода.

Line up: Scumback, Will To Win, Convince, Deck, Morana, Sociopath, Tolstoy, Be Honest.

Стоимость: 400 р.