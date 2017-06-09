Мастера стилей
На территории торгово-делового квартала «Ликёрка Лофт» участники определят настоящих мастеров паркура, уличных танцев, граффити, воркаута, скейта, роликов, BMX, самокатов.
Гостей также ждут развлекательные площадки от партнёров и спонсоров фестиваля, жаркие противостояния по номинациям, море позитива до позднего вечера.
Фестиваль будет проходить два дня.
27 июня на площадка около ДКЖ состоятся соревнования по паркуру, воркауту, граффити.
30 июня в Центральном парке состоятся соревнования по дисциплинам: скейт, ролики, BMX, самокат, хип-хопу.
Где и когда?
Тула, улица Демонстрации, 134
27 июня 2017, вторник
15:00
Тула, Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
30 июля 2017, воскресенье
15:00