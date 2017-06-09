Мастера стилей

На территории торгово-делового квартала «Ликёрка Лофт» участники определят настоящих мастеров паркура, уличных танцев, граффити, воркаута, скейта, роликов, BMX, самокатов.

Гостей также ждут развлекательные площадки от партнёров и спонсоров фестиваля, жаркие противостояния по номинациям, море позитива до позднего вечера.

Фестиваль будет проходить два дня.

27 июня на площадка около ДКЖ состоятся соревнования по паркуру, воркауту, граффити.

30 июня в Центральном парке состоятся соревнования по дисциплинам: скейт, ролики, BMX, самокат, хип-хопу.