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Мастера стилей

Мастера стилей

На территории торгово-делового квартала «Ликёрка Лофт» участники определят настоящих мастеров паркура, уличных танцев, граффити, воркаута, скейта, роликов, BMX, самокатов.

Гостей также ждут развлекательные площадки от партнёров и спонсоров фестиваля, жаркие противостояния по номинациям, море позитива до позднего вечера.

Фестиваль будет проходить два дня.

27 июня на площадка около ДКЖ состоятся соревнования по паркуру, воркауту, граффити.

30 июня в Центральном парке состоятся соревнования по дисциплинам: скейт, ролики, BMX, самокат, хип-хопу.

Где и когда?
Дворец культуры железнодорожников им. В.И. Ленина
27 июня 2017, вторник
15:00
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Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
Тула, Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
30 июля 2017, воскресенье
15:00
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