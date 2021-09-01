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Кинофестиваль «Улыбнись, Россия!»

Кинофестиваль «Улыбнись, Россия!»

С 5 по 11 сентября в Туле и Тульской области пройдет ХХI Международный кинофестиваль комедии «Улыбнись, Россия!».

В день открытия фестиваля, актер, телеведущий, продюсер, народный артист России Леонид Якубович, как добрый волшебник из известной детской песенки, прилетит в голубом вертолете и подарит 500 эскимо всем участникам праздника. Вертолет приземлится в 12.30 на площади Ленина.

Церемония открытия состоится в 19.00 в Городском концертном зале. Перед открытием почетные гости и участники фестиваля пройдут по красной ковровой дорожке.

В этом году фестиваль обрел статус международного. Жюри возглавит заслуженный деятель искусств России, профессор ВГИКа, писатель и драматург Аркадий Инин. В состав жюри войдут известные деятели кино: Даниэла Стоянович (Сербия), Андрей Курейчик (Беларусь), Игорь Христенко (Россия), Полина Шлихт (Германия).

В 19 кинотеатрах региона пройдут показы кинолент 2019 и 2020 годов. Туляки и гости региона смогут посетить мастер-классы и творческие встречи в учреждениях культуры.

Церемония закрытия и награждение победителей кинофестиваля состоятся 11 сентября в Городском концертном зале в 19.00.

Все мероприятия будут проводиться в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Вход – по пригласительным, которые можно получить бесплатно в кассах кинотеатров и учреждениях культуры. В связи с пандемией количество мест ограничено. Возможна замена мероприятия.

Полная программа фестиваля здесь.

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
5 сентября 2021, воскресенье
19:00
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11 сентября 2021, суббота
19:00
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Касса
Оргия Праведников
Купить билет
2 октября, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Отава Ё
Купить билет
10 сентября, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
VIX Всероссийский фестиваль персонального мастерства SOLO-STAR-2021
Купить билет
24 октября, воскресенье 09:00
Дворец культуры, ОАО Туламашзавод
 ₽  Билеты: 350 ₽
Операция Пластилин
Купить билет
7 ноября, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1100 ₽
Раскаленный город
Купить билет
18 сентября, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 300-500 ₽
Тараканы!
Купить билет
7 ноября, воскресенье 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1200 ₽
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