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Фанфары Тульского Кремля

Фанфары Тульского Кремля

По территории всей Тульской области пройдет Всероссийский фестиваль духовых оркестров.

Программа фестиваля:

7 сентября

17.00 — Центральный военный духовой оркестр Министерства обороны РФ. (С. Бунырево)

17.00 — Сводный детский духовой оркестр «Арсенал Брасс"(г. Тула. ЦПКиО им.П. П. Белоусова)

18.30 — Губернаторский духовой оркестр Тамбовской области (г. Новомосковск. Новомосковский театр драмы.)

18.30 — Концертный оркестр духовых инструментов Белгородской филармонии (г. Плавск. Центральная площадь)

18.30 — Духовой оркестр Ставровской детской музыкальной школы п. Ставрово Владимирской области (г. Венёв. Культурно досуговый центр).

18.30 — Государственный духовой оркестр г. Липецк (г. Ефремов. Центральный парк им., И. А. Бунина).

18.30 — Муниципальный духовой оркестр г. Ярославль (г. Алексин. Дом Культуры).

19.00 — Городской духовой оркестра г. Могилев (г. Тула. Кремль).

8 сентября


15.40 — Парадное шествие по проспекту Ленина от филармонии

16.00 — Парад духовых оркестров (площадь Ленина)

18.50 — Концерт Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ (главная сцена пл. Ленина)

Забронировать билеты и посмотреть подробности можно на сайте Филармонии.

Где и когда?
Тульский Кремль, музей
7 сентября 2018, пятница
19:00
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Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
Тула, Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
7 сентября 2018, пятница
17:00
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Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
8 сентября 2018, суббота
15:40
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