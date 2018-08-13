Фанфары Тульского Кремля
По территории всей Тульской области пройдет Всероссийский фестиваль духовых оркестров.
Программа фестиваля:
17.00 — Центральный военный духовой оркестр Министерства обороны РФ. (С. Бунырево)
17.00 — Сводный детский духовой оркестр «Арсенал Брасс"(г. Тула. ЦПКиО им.
18.30 — Губернаторский духовой оркестр Тамбовской области (г. Новомосковск. Новомосковский театр драмы.)
18.30 — Концертный оркестр духовых инструментов Белгородской филармонии (г. Плавск. Центральная площадь)
18.30 — Духовой оркестр Ставровской детской музыкальной школы п. Ставрово Владимирской области (г. Венёв. Культурно досуговый центр).
18.30 — Государственный духовой оркестр г. Липецк (г. Ефремов. Центральный парк им.,
18.30 — Муниципальный духовой оркестр г. Ярославль (г. Алексин. Дом Культуры).
19.00 — Городской духовой оркестра г. Могилев (г. Тула. Кремль).
15.40 — Парадное шествие по проспекту Ленина от филармонии
16.00 — Парад духовых оркестров (площадь Ленина)
18.50 — Концерт Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ (главная сцена пл. Ленина)
Забронировать билеты и посмотреть подробности можно на сайте Филармонии.