Фанфары Тульского Кремля

По территории всей Тульской области пройдет Всероссийский фестиваль духовых оркестров.

Программа фестиваля:

7 сентября

17.00 — Центральный военный духовой оркестр Министерства обороны РФ. (С. Бунырево)



17.00 — Сводный детский духовой оркестр «Арсенал Брасс"(г. Тула. ЦПКиО им. П. П. Белоусова )

18.30 — Губернаторский духовой оркестр Тамбовской области (г. Новомосковск. Новомосковский театр драмы.)



18.30 — Концертный оркестр духовых инструментов Белгородской филармонии (г. Плавск. Центральная площадь)



18.30 — Духовой оркестр Ставровской детской музыкальной школы п. Ставрово Владимирской области (г. Венёв. Культурно досуговый центр).



18.30 — Государственный духовой оркестр г. Липецк (г. Ефремов. Центральный парк им., И. А. Бунина) .



18.30 — Муниципальный духовой оркестр г. Ярославль (г. Алексин. Дом Культуры).



19.00 — Городской духовой оркестра г. Могилев (г. Тула. Кремль).

8 сентября



15.40 — Парадное шествие по проспекту Ленина от филармонии



16.00 — Парад духовых оркестров (площадь Ленина)



18.50 — Концерт Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ (главная сцена пл. Ленина)

Забронировать билеты и посмотреть подробности можно на сайте Филармонии.