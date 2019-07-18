На площадке молодёжного пространства «Газон» пройдет «День добрых дел» — душевный формат городского праздника.

Здесь будут те, кто помогает семьям с особенными детьми, работает с молодёжью нашего города, помогают животным и конечно заботятся об экологии родного города. Они расскажут о простых и доступных способах сделать мир добрее: подарить радость ребенку, поделиться с окружающими душевным теплом и полезными знаниями, протянуть руку помощи.

Весь день на фестивале будут проходить познавательные мастер-классы, интерактивные шоу и акции добрых дел, которые проведут лучшие некоммерческие организации города.

Все желающие смогут пройти увлекательный Квест, в котором потренируются в поиске пропавшего панды вместе с представителями Liza Alert. А также узнают, как оказать первую помощь пострадавшему с представителями «Красного Креста». Ну, а спасать город от мусора гости будут на площадке движения ЭКА.

А ещё это возможность вспомнить историю родного края, проявить актерские способности, отточить навыки коммуникации, смекалки и логики на игровых площадках участников праздника.

Всех гостей праздника ждут сувениры и подарки.



Вход свободный, для участия в квесте нужна предварительная регистрация.