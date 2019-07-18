афиша
афиша
Регистрация
День добрых дел

День добрых дел

На площадке молодёжного пространства «Газон» пройдет «День добрых дел» — душевный формат городского праздника.

Здесь будут те, кто помогает семьям с особенными детьми, работает с молодёжью нашего города, помогают животным и конечно заботятся об экологии родного города. Они расскажут о простых и доступных способах сделать мир добрее: подарить радость ребенку, поделиться с окружающими душевным теплом и полезными знаниями, протянуть руку помощи.

Весь день на фестивале будут проходить познавательные мастер-классы, интерактивные шоу и акции добрых дел, которые проведут лучшие некоммерческие организации города.

Все желающие смогут пройти увлекательный Квест, в котором потренируются в поиске пропавшего панды вместе с представителями Liza Alert. А также узнают, как оказать первую помощь пострадавшему с представителями «Красного Креста». Ну, а спасать город от мусора гости будут на площадке движения ЭКА.

А ещё это возможность вспомнить историю родного края, проявить актерские способности, отточить навыки коммуникации, смекалки и логики на игровых площадках участников праздника.

Всех гостей праздника ждут сувениры и подарки.

Вход свободный, для участия в квесте нужна предварительная регистрация.

Где и когда?
Газон, молодежное пространство
Тула, Казанская набережная
6 августа 2019, вторник
17:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.