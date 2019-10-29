В «Добродее» пройдет фестиваль кузнечного ремесла «Белое каление». На «Аллее ремесел» все желающие смогут посидеть на «Сладком диване» и увидеть арт-объекты из металла. Кузнецы из профессионального сообщества Тульской области посостязаются на баттле в своем ремесле и продемонстрируют процесс создания шедевров. Мастера подготовили уникальные мастер-классы: «белевский нож», «улитка», «собачка», «наконечник стрел», «светец».

Туляков и гостей города ждет «Кузнечный квест» и уже полюбившиеся мастер-классы по ковке, чеканке, гравировке. Поработать с более податливым материалом можно будет на мастер-классе по изготовлению женских украшений из глины.

В гастрономической лаборатории под руководством специалистов можно самостоятельно приготовить вкусный и полезный ужин древним способом на углях и согреться душистым чаем из жарового самовара. На сцене двора выступят творческие коллективы.

Вход свободный.