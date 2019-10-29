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Белое каление

Белое каление

В «Добродее» пройдет фестиваль кузнечного ремесла «Белое каление». На «Аллее ремесел» все желающие смогут посидеть на «Сладком диване» и увидеть арт-объекты из металла. Кузнецы из профессионального сообщества Тульской области посостязаются на баттле в своем ремесле и продемонстрируют процесс создания шедевров. Мастера подготовили уникальные мастер-классы: «белевский нож», «улитка», «собачка», «наконечник стрел», «светец».

Туляков и гостей города ждет «Кузнечный квест» и уже полюбившиеся мастер-классы по ковке, чеканке, гравировке. Поработать с более податливым материалом можно будет на мастер-классе по изготовлению женских украшений из глины.

В гастрономической лаборатории под руководством специалистов можно самостоятельно приготовить вкусный и полезный ужин древним способом на углях и согреться душистым чаем из жарового самовара. На сцене двора выступят творческие коллективы.

Вход свободный.

Где и когда?
Добродей, ремесленный двор
Тула, ул. 9 Мая, д.1A, 1Б
3 ноября 2019, воскресенье
19:00
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Касса
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6 ноября, среда 18:30
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 500 ₽
Сергей Дроботенко
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10 декабря, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2000 ₽
Gayazovs Brothers
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7 декабря, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900-1600 ₽
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28 ноября, четверг 19:00
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 ₽  Билеты: 400 ₽
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 ₽  Билеты: 1000-3000 ₽
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 ₽  Билеты: 500 ₽
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