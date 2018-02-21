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Мастер класс по созданию видеоигр для детей

Мастер класс по созданию видеоигр для детей

Многим знакома ситуация, когда ребёнок много времени проводит за компьютером, играет в игры и не хочет учиться. Есть отличный способ, как направить это увлечение в нужное русло и изменить представление об играх! 

Компьютерная академия «Рубикон» приглашает детей 8-15 лет и их родителей на бесплатный мастер-класс по созданию компьютерных игр.  Всего за 40 минут под чутким руководством преподавателя дети создадут свою первую компьютерную игру. Они разработают главных героев, алгоритм их действий, отрисуют локации и покажут родителям результат своей работы. 

Для родителей академия готовит митап на тему актуальности iT образования, экскурсию по Компьютерной Академии и просмотр игры, созданной их ребенком.  При себе иметь живой интерес и отличное настроение!   
Регистрация по ссылке goo.gl/forms/a9WpVIKAEbwARrBP2 или тел. 71-11-17 или 8(905)622-58-82  

Вход свободный.

Где и когда?
БЦ Катюша
Тула, ул. Епифанская, 54, вход с торца здания
21 февраля 2018, среда
18:30
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