Мастер класс по созданию видеоигр для детей

Многим знакома ситуация, когда ребёнок много времени проводит за компьютером, играет в игры и не хочет учиться. Есть отличный способ, как направить это увлечение в нужное русло и изменить представление об играх!



Компьютерная академия «Рубикон» приглашает детей 8-15 лет и их родителей на бесплатный мастер-класс по созданию компьютерных игр. Всего за 40 минут под чутким руководством преподавателя дети создадут свою первую компьютерную игру. Они разработают главных героев, алгоритм их действий, отрисуют локации и покажут родителям результат своей работы.



Для родителей академия готовит митап на тему актуальности iT образования, экскурсию по Компьютерной Академии и просмотр игры, созданной их ребенком. При себе иметь живой интерес и отличное настроение!

Регистрация по ссылке goo.gl/forms/a9WpVIKAEbwARrBP2 или тел. 71-11-17 или 8(905)622-58-82



Вход свободный.