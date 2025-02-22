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Молодую семью участника СВО поздравили с рождением первого ребенка
Фото пресс-службы минздрава Тульской области.

Молодую семью участника СВО поздравили с рождением первого ребенка

В семье туляков Виктории и Евгения 14 февраля родилась долгожданная дочка. Родители назвали ее Александра, что обозначает «защитница».

Родилась девочка весом 3300 г, ростом 53 см. Это первый ребенок в семье молодых родителей.

Торжественная выписка новорожденной прошла в областном перинатальном центре накануне Дня защитника Отечества. 

Заместитель главного врача по детству Полина Абезяева поздравила молодых родителей с пополнением в семье, а папу — с наступающим праздником. Вместе со свидетельством о рождении родителям вручили памятный серебряный знак правительства Тульской области «Родившемуся на Тульской земле» и поздравительный адрес от губернатора Дмитрия Миляева. 

21 февраля из перинатального центра выписали 34 малыша.

Напомним, 2025 год объявлен в России Годом защитника Отечества в честь участников специальной военной операции и в память о подвигах наших предков.

Семьи участников СВО (супруги, дети, родители), проживающие в регионе, независимо от места мобилизации или заключения контракта, пользуются различными мерами поддержки. По поручению Губернатора Тульской области Дмитрия Миляева открыт единый центр поддержки «Герой 71».

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