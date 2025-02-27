Королевские приключения
Премьера:
27.02.2025
Режиссер:
Радек Беран, Давид Лиси
Жанр:
Анимационный, Фэнтези, Комедия
Продолжительноcть:
84 минуты
Возрастные ограничения:
6+
В одном сказочном королевстве жила-была юная, но очень вредная принцесса Злата. Больше всего на свете она любила себя, и все хитрые вельможи этим пользовались. Но однажды в ее саду появляется садовник Мирослав. Он решает помочь принцессе и крадет ее из дворца. Вместе они пускаются в увлекательное, но опасное путешествие. Злате предстоит не только полюбить мир вокруг, но и раскрыть страшную тайну самого садовника.
Сегодня
Завтра
|
09:45
|Алмаз Синема
|
10:20
|Синема Стар
|
10:20
|Люксор Тула
|
10:30
|Иллизиум (Новомосковск)
|
11:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:00
|Алмаз Синема
|
14:35
|Иллизиум (Новомосковск)
|
15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:30
|Люксор Тула
|
20:10
|Люксор Тула
1 марта, суббота
|
09:40
|Алмаз Синема
|
10:20
|Люксор Тула
|
10:20
|Синема Стар
|
10:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:40
|Алмаз Синема
|
16:30
|Люксор Тула
|
20:10
|Люксор Тула
2 марта, воскресенье
|
09:40
|Алмаз Синема
|
10:20
|Люксор Тула
|
10:20
|Синема Стар
|
11:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:40
|Алмаз Синема
|
16:30
|Люксор Тула
|
20:10
|Люксор Тула
3 марта, понедельник
|
09:40
|Алмаз Синема
|
10:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:20
|Синема Стар
|
15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:40
|Алмаз Синема
4 марта, вторник
|
09:40
|Алмаз Синема
|
10:20
|Синема Стар
|
10:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:40
|Алмаз Синема
5 марта, среда
|
09:40
|Алмаз Синема
|
10:20
|Синема Стар
|
15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:40
|Алмаз Синема
Сегодня
|Алмаз Синема
|
09:50
13:15
|Иллизиум (Новомосковск)
|
10:30
14:35
|Люксор Тула
|
10:20
16:00
19:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:40
14:20
|Синема Стар
|
10:20
12:10
Завтра
|Алмаз Синема
|
09:45
13:00
|Иллизиум (Новомосковск)
|
10:30
14:35
|Люксор Тула
|
10:20
16:30
20:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:05
15:00
|Синема Стар
|
10:20
1 марта, суббота
|Алмаз Синема
|
09:40
15:40
|Люксор Тула
|
10:20
16:30
20:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:40
14:45
|Синема Стар
|
10:20
2 марта, воскресенье
|Алмаз Синема
|
09:40
15:40
|Люксор Тула
|
10:20
16:30
20:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:05
15:00
|Синема Стар
|
10:20
3 марта, понедельник
|Алмаз Синема
|
09:40
15:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
15:00
|Синема Стар
|
10:20
4 марта, вторник
|Алмаз Синема
|
09:40
15:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:45
15:00
|Синема Стар
|
10:20
5 марта, среда
|Алмаз Синема
|
09:40
15:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:00
|Синема Стар
|
10:20
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