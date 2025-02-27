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Королевские приключения

Королевские приключения

Премьера:
27.02.2025
 
Режиссер:
Радек Беран, Давид Лиси
  
Жанр:
Анимационный, Фэнтези, Комедия
  
Продолжительноcть:
84 минуты
  
Возрастные ограничения:
6+
 

В одном сказочном королевстве жила-была юная, но очень вредная принцесса Злата. Больше всего на свете она любила себя, и все хитрые вельможи этим пользовались. Но однажды в ее саду появляется садовник Мирослав. Он решает помочь принцессе и крадет ее из дворца. Вместе они пускаются в увлекательное, но опасное путешествие. Злате предстоит не только полюбить мир вокруг, но и раскрыть страшную тайну самого садовника.

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