Королевские приключения

Премьера: 27.02.2025

Режиссер: Радек Беран, Давид Лиси

Жанр: Анимационный, Фэнтези, Комедия

Продолжительноcть: 84 минуты

Возрастные ограничения: 6+

В одном сказочном королевстве жила-была юная, но очень вредная принцесса Злата. Больше всего на свете она любила себя, и все хитрые вельможи этим пользовались. Но однажды в ее саду появляется садовник Мирослав. Он решает помочь принцессе и крадет ее из дворца. Вместе они пускаются в увлекательное, но опасное путешествие. Злате предстоит не только полюбить мир вокруг, но и раскрыть страшную тайну самого садовника.