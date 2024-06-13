Вот где тульское море! Эмоциональный фоторепортаж с самой затопленной улицы города

Фоторепортаж Алексея Горохова.

В город пришли дожди, о которых синоптики предупреждали уже неделю. Сегодня множество улиц Тулы оказались затопленными. В большинстве мест ливневка спустя время все же справилась с потоками воды.

Но есть в Туле одно место, возможно даже заколдованное, которое никакие ливневки не спасают. Буквально никогда. Это злополучный перекресток Красноармейского проспекта и улицы Лейтейзена. Из года в год в сильный дождь там одна и та же картина. И сегодня там было, по классике: и жутко, и весело.

Парни переносили на руках своих девушек, курьеры обреченно топали по колено в воде со своими огромными сумками за спиной. А из маршруток люди вылетали, как из трубы аквапарка — сразу в бассейн!