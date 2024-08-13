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Фестиваль Myslo-SUP и пикник «Слободы»: большой фото- и видеорепортаж
Фото Дмитрия Дзюбина, Катерины Беловой, Евгения Колотева и Ильи Ходаковского. Видео Никиты Горбенко

Фестиваль Myslo-SUP и пикник «Слободы»: большой фото- и видеорепортаж

Ищите себя и друзей на фото! И да – можете начинать готовить сапы к следующему году.

В этом году совпало три даты: 30 лет газете «Слобода», 15 лет город­скому порталу Myslo и 30 лет журналу «Модный город». В связи с этим редакция решила собрать наших друзей – туляков, для которых мы делаем наши продукты на большой пикник в замечательной локации – модном, стильном и очень уютном Платоновском парке.

Мероприятие совместили со спортивными соревнованиями в набирающем всю большую популярность таком направлении, как сапбординг. 

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Татьяна Алексеева, генеральный директор газеты «Слобода»:

– Подготовка была волнительной, ведь мы с нуля создавали новое мероприятие. Но мы это сделали! Первый Myslo-SUP фестиваль в Платоновском парке состоялся! Я благодарна всем тем, кто помог его организовать и провести.

Главные слова уважения и любви – моей команде. Ребята, вы крутые! 

Очень ответственные, надежные и искренние в желании сделать настоящий праздник. Он получился только благодаря вашему задору и азарту. 

Спасибо юношам-спортсменам из Федерации гребли на байдарках и каноэ Тульской области и лично Олегу Чертову – за подготовку понтона, разметку трассы, страховку участников соревнований и всех желающих покататься на сапах, за организацию соревнований и честное судейство, за предоставленные сапы. Вы очень классные! Теперь только с вами!

Спасибо министерству спорта Тульской области, Дмитрию Яковлеву и Александру Россихину, что поверили и оценили фестиваль. Мы обязательно сделаем его традиционным!

Спасибо Полякову Сергею из МЧС за обеспечение безопасности фестиваля.
Спасибо Карине Грудановой и всему «Фитнес парку» – за поддержку здоровых спортивных активностей на нашем фестивале. 

Отдельная благодарность – Татьяне Поповой из «Центра Ментального Фитнеса». Йога на сапах и медитация под звездным небом – это было незабываемо!

Спасибо Алексею Акимову и Андрею Безгубову за звуковое сопровождение фестиваля. 

Спасибо легендарной кавер-группе «Пряник band» и лично Аркадию Космачеву и Юрию Иванову. Вы сыграли очень душевно!
Спасибо моему самому классному студенту Никите Горбенко – за отличный видеоролик о фестивале.

Спасибо ведущим, артистам театра «Эрмитаж» Павлу Витко и Дане Соловьеву, вы молодцы!

Спасибо управляющей Платонов­ским парком Ирине Суровой – за веру в нас и мощную поддержку совсем неизвестного мероприятия. 

Ну и конечно, спасибо всем тем, кто пришел на наш фестиваль, участвовал в соревнованиях, болел за команды и просто наслаждался хорошим субботним летним деньком в прекрасном парке Тулы. 

Мы обязательно повторим фестиваль в следующем году. Приходите, будет круто!

Сюжет: Фестиваль Myslo-SUP
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Автор:
вчера, в 17:42 +4
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