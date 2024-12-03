«Наелись патриотизма»: SHAMAN не пользуется спросом на новогодних корпоративах

Фото Алексея Пирязева.

Концертный директор Сергей Лавров сообщил, что у SHAMAN’а (настоящее имя — Ярослав Дронов) мало новогодних корпоративов, потому что всем уже «надоел песенный патриотизм» и артист дорого стоит, пишет NEWS.ru.

«SHAMAN — это очень дорого. Все уже наелись этого патриотизма. Кто сейчас будет платить за это €100 тысяч (более 11,6 млн рублей)? Никто. У него есть работа, безусловно, но не так, как у [Леонида] Агутина, у которого по 20 концертов, — сказал Лавров.

Среди заказчиков в этом году востребована Наталья Куртукова, исполнительница хита «Матушка-земля». Концертный директор уточнил, что она стала выставлять большой ценник на выступление: от 3 до 5 млн рублей.

Ранее Сергей Лавров рассказал, что у заказчиков новогодних корпоративов в этом году самым большим спросом пользуются Сергей Жуков, Леонид Агутин, Люся Чеботина и ретро-группа «Комбинация». Также в список топовых артистов попали Дима Билан и Мари Краймбрери.

Ранее Минпросвещения РФ одобрило предложение изучать в рамках школьной программы творчество таких исполнителей, как группа «Любэ», Олег Газманов и SHAMAN.