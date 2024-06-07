К 2030 году в России прогнозируют демографическую яму

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Через шесть лет дефицит работников может составить 2,4 млн человек.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на Петербургском международном экономическом форуме рассказал о мрачных перспективах в сфере демографии.

— У нас надвигается страшная — просто вижу уже по грядущему снижению количества выпускников школ и поступающих в вузы — демографическая яма, хотим мы или нет. <…> У нас дефицит сотрудников, который сейчас декларирует Минтруда, это 2,4 млн работников к 2030 году — дефицит только, мы пока не понимаем, откуда мы его будем брать, — цитирует его «ТАСС».

Дмитрий Чернышенко напомнил, сейчас в России принимаются беспрецедентные меры для роста рождаемости. К примеру, размер маткапитала вырос более чем в три раза.