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В России захотели вернуть всеобщий призыв в армию — независимо от здоровья мужчины
Фото из архива Myslo

В России захотели вернуть всеобщий призыв в армию — независимо от здоровья мужчины

А если призывник «не очень здоров», то можно отправить служить на кухню, в штаб или писарем.

Председатель Совета при президенте по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев призвал вернуть всеобщий призыв в армию, который не предусматривает отсрочек по медицинским показаниям, сообщает Forbes.

«Я считаю, надо вернуться к по-настоящему всеобщему призыву (...) Я считаю, что каждый молодой человек, независимо от его здоровья, если нездоров, пусть на кухне служит, все молодые люди должны пройти через армию, потому что мир находится в состоянии долгой войны», — заявил Фадеев, выступая на Белгородском юридическом форуме. 

Глава СПЧ пояснил, что не призывает «устроить мобилизацию и отправить молодых людей на фронт».

Кроме того, Фадеев призвал увеличить расходы бюджета на оборону: по его словам, сейчас они составляют порядка 8% ВВП, в то время как в СССР достигали 13%.
 

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Автор:
сегодня, в 10:21 −5
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