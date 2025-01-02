«Что дороже: жизнь или два фонаря?»: в Узловой обсуждают наезд BMW на женщину 1 января 

Фото канала «Узловая | Не слухи»

Узловчане считают, что в аварии виноват и водитель, и пешеход, нов первую очередь - отсутствие освещения.

1 января вечером на нерегулируемом пешеходном переходе ул. Беклемищева сбили 60-летнюю женщину, сообщили в группе Узловая | Не Слухи.

Как уточнили в Госавтоинспекции Тульской области, 1 января около 19.20 на улице Беклемищева в Узловой водитель BMW совершил наезд пешехода — женщину в возрасте около 60 лет, которая, по предварительной информации, переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

— В результате ДТП пешеход госпитализирована с различными травмами. Обстоятельства произошедшего устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции, — сообщили в пресс-службе ведомства.

В комментариях к посту узловчане обсуждают отсутствие освещения в этом месте, это могло, в том числе, привести к аварии:

— Сбивать можно там регулярно, освещение поставить не могут, неужели фонари дороже нам человеческой жизни? Это вопросы к дорожникам надо задавать и администрации.

— Там давно освещение должны поставить, вообще не видно пешеходов!

— Ну ведь видит администрация, что участок не освещён, тем более пешеходный переход. Неужели так трудно дать указание, чтобы повесили фонари, я сам лично уже раза три чуть не сбил там людей, хотя всегда притормаживаю заранее, просто не видно людей там совсем в темное время суток.

— Без письменного заявления они ничего делать не будут. Рассмотрение заявления 30 дней. Я так писала, 27 дней прошло, — глушняк, как не горели, так и не горят (это ещё после того бурана не восстанавливали освещение).

— Я бываю в Белгороде и в Орле, — так там по другому дела обстоят. Не надо звонить или писать, спрашивая, почему у нас фонари не горят, почему тротуары не обработаны в гололёд. Там всё делается своевременно, без напоминаний. А у нас — и так сойдёт.

— Там действительно чрезвычайно «слепой» переход в тёмное время суток. Неужели так трудно усвоить простое правило: убедись, что машины тормозят, а потом только топай. Тем более в темноте.