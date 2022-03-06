Фейки, ремонт мостов, рост цен и сильные женщины: топ новостей недели от Myslo

Управление ФСБ России по Тульской области предупредило туляков о фейках, распространяемых с целью дестабилизации обстановки в регионе. Чекисты напомнили, что доверять следует только официальным, проверенным источникам.

Самые сильные девушки России посетили оружейную столицу – в нашем городе прошли всероссийские соревнования по пауэрлифтингу. Полюбоваться на сильных и красивых спортсменок можно в нашем фоторепортаже.

По Туле прокатилась новая волна эвакуаций - неизвестные злоумышленники сообщали о минировании образовательных и административных учреждений.

Тула стала съёмочной площадки для нового сериала американской компании Netflix. На Красноармейском проспекте и ул. Плеханова киношники воссоздали атмосферу 90-х. В центре сюжета – история о пропавшем ребёнке. 2 марта стало известно, что Netflix объявил о заморозке всех проектов в России.

Туляки столкнулись с трудностями при оплате проезда в общественном транспорте с помощью телефонов и смарт-часов. Областной минтранс порекомендовал для корректной работы платёжных терминалов использовать банковские и транспортные карты.

В Туле продолжается ремонт трёх городских мостов. В рамках программы «Безопасные качественные дороги» на эти цели направлено 1,8 млрд рублей. Наш фоторепортаж о ходе работ смотрите здесь.

Из-за ухода ряда европейских компаний с российского рынка в Туле изменились цены на автомобили. Мы узнали, насколько выгодно сейчас покупать новое авто и что будет дальше. Кстати, подержанные машины тоже подорожали.

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