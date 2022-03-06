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В Туле резко подорожали подержанные автомобили: новый обзор объявлений от Myslo

В Туле резко подорожали подержанные автомобили: новый обзор объявлений от Myslo

Из-за санкций и роста курсов валют туляки подняли цены на продаваемые автомобили.

На минувшей неделе мы прошлись по автосалонам Тулы, чтобы выяснить, как изменились цены на новые машины на фоне санкций и роста курсов валют. Теперь пришло время узнать, как обстоят дела на рынке подержанных автомобилей. Для этого мы проанализировали объявления, опубликованные жителями Тульской области на сайте «Авито».

Для эксперимента мы выбрали четыре самые популярные модели иномарок по следующим критериям: возраст – четыре-пять лет, не более трёх владельцев по ПТС и свежее объявление о продаже, размещённое на этой неделе. Вот что получилось.

Renault Logan 2017 года выпуска с тремя владельцами по ПТС, двигателем 1,6 л., на автомате и с пробегом чуть более 36,5 тысяч километров продаётся за 770 тысяч рублей.

Согласно независимой оценке «Авито», эта цена на 108,5 тысяч рублей превышает рыночную.

Галерея
Подорожание машин, Фото: 1
Подорожание машин, Фото: 2
Подорожание машин, Фото: 3
Подорожание машин, Фото: 4
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Kia Rio с аналогичными техническими параметрами, пробегом 108 тысяч километров и одним владельцем, продаётся за 1188000 рублей. Владелец пишет, что машина куплена в конце января 2018 года, полностью в заводской краске и обслуживалась у официального дилера.

Вместе с машиной идут два комплекта резины. Эту цену «Авито» тоже посчитало завышенной – на 103200 рублей.

Галерея
Подорожание машин, Фото: 1
Подорожание машин, Фото: 2
Подорожание машин, Фото: 3
Подорожание машин, Фото: 4
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За Hyundai Solaris 2018 года, с двигателем 1,4 литра и автоматической коробкой первый владелец рассчитывает получить 1 млн рублей.

С его слов, машина в нормальном состоянии и не требует никаких вложений, хотя пробег солидный – 177 тысяч километров. И снова ценник завышен – аж на 144 тысячи рублей.

Галерея
Подорожание машин, Фото: 1
Подорожание машин, Фото: 2
Подорожание машин, Фото: 3
Подорожание машин, Фото: 4
показать все фотографии

Volkswagen Polo 2018 года выпуска, с двигателем 1,6 л. и простой механической коробкой передач, продаётся в Туле за 920 тысяч рублей.

Пробег – 65 тысяч километров, три владельца, имеются следы покраски. Здесь цена завышена уже на 160 тысяч рублей.

Галерея
Подорожание машин, Фото: 1
Подорожание машин, Фото: 2
Подорожание машин, Фото: 3
Подорожание машин, Фото: 4
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Что скажете, друзья? Стоит ли сейчас менять «железного коня»? Делитесь мнениями в комментариях!
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