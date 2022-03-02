В Тулу съехались самые сильные девушки-пауэрлифтеры: эмоциональный фоторепортаж с первенства России

С 25 февраля по 7 марта в Туле в спорткомплексе «Новое поколение» проходят чемпионат и первенство России по пауэрлифтингу (классическое троеборье). На соревнования съехались сильнейшие спортсмены из 56 регионов России. Самый дальний город — Владивосток.

Александр Ивегеш, председатель Федерации пауэрлифтинга Тульской области, главный судья соревнований, рассказал, что спортсмены борются за путевки на международные турниры.

- К нам приехали 440 участников, хотя изначально заявлялось больше. Возраст участников — от 14 лет и выше. Тульскую область представляют 15 спортсменов, среди них призеры и победители Всероссийских международных соревнований. Это Иван Паршин, Олеся Лукина, Антон Белкин, Дмитрий Болгов.

Ожидаем от спортсменов отличных выступлений. Хотим, чтобы они улучшили свои результаты, стали победителями турнира и отобрались на международные соревнования.

Александр Викторович считает, что в Туле могут побить рекорды прошедших чемпионатов.

Соревнования продлятся в Туле больше недели. Ежедневно выступают около 60 спортсменов. Они выполняют по три упражнения — приседания, жим лежа и становая тяга. Всё это со штангой. Пауэрлифтеру дается по три попытки в каждом упражнении. Лучшие из них суммируются. Исходя из этого и определяется победитель.

Судьи оценивают чистоту и правильность выполнения упражнений.

18-летний туляк Дмитрий Болгов занимается пауэрлифтингом три года. Выполнил норматив кандидата в мастера спорта. Двукратный серебряный призер Всероссийских соревнований по троеборью и классическому троеборью, чемпион России среди юношей по жиму лежа, бронзовый призер первенства Европы по классическому троеборью.

- Три года назад я просто пришел в тренажерный зал, чтобы привести тело в порядок. Меня затянуло, понравилось поднимать большие веса. Люблю этот вид спорта за зрелищность! Легче всего мне дается жим лежа, поэтому делаю упор больше на него. Делаю специальные упражнения, чтобы быстрее прогрессировать. На соревнованиях цель — занять первое место. А в планах на будущее — стать мастером спорта.

Дима говорит, что самый большой вес, который поднимал в жиме лежа, — это 190 кг при собственном весе 142!

- Как настраиваюсь перед подходами? Бью себя, стараюсь разозлиться, вызвать спортивную злость и агрессию.

Сегодня, 2 марта, в первой половине дня за победу в первенстве боролись юниорки — девушки в возрасте от 19 до 23 лет. Тульскую область представляла Олеся Лукина.

Результаты соревнований станут известны позднее.

Пауэрлифтингом в Туле можно позаниматься в СШОР «Юность», которая находится на ул. Вересаева, 26-а. Специализированный зал расположен в Новомедвенском проезде, 2-а.

Набор в группы ведется с 11 лет, телефон для справок: 55−77−01.