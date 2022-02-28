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Тула окунулась в 90-е: Netflix снимает у нас сериал о пропаже ребенка
По информации «Кинопоиска»

Тула окунулась в 90-е: Netflix снимает у нас сериал о пропаже ребенка

Это четвертый проект Netflix в России.

Съемочная группа в Туле уже несколько дней. Снимали на Красноармейском проспекте, сейчас — на ул. Плеханова. Обстановку немного «загримировали» под 90-е: на улице появились таксофоны, старые, милицейские еще «рафики».
 
Как стало известно Myslo, у нас снимают криминальный триллер «ЗАТО». Туле выпало исполнить роль закрытого города Лобачевск-4. События триллера разворачиваются в постсоветский период.
 
 
По сюжету, в закрытом городе пропадает ребенок. На поиски отправляются журналистка Кристина и милиционер Дашкин.
 
 
Официальный синопсис звучит так: «В переходный период неопределенности в стране, после распада СССР, амбициозная журналистка Кристина вместе с милиционером Дашкиным расследуют исчезновение ребенка в закрытом городе, где за разглашение секретной информации можно поплатиться жизнью».
 
«Кинопоиск» приводит слова автора сценария Михаила Шприца:
 
«Как ребенок может пропасть в закрытом городе? Загадка нас заинтриговала, и мы попробовали ее решить сначала просто для себя, из любви к жанру. А потом вспомнили 1990-е и то, как сильно они на всех нас повлияли и влияют по сей день. Мы попытались рассказать историю о людях, которые не могут приспособиться к стремительным изменениям в обществе и всеми силами пытаются не потерять себя в ситуации, где никто больше ни во что не верит».
 
Над картиной работают режиссеры Дарья Жук и Станислав Либин. Сценарий написали Михаил Шприц, Илья Шеин и Ксения Мчедлидзе. Производством занимается кинокомпания «Русское».
 
 
В главных ролях: Анастасия Талызина, Михаил Тройник, Максим Стоянов, Иван Мулин, Полина Кутепова, Илья Исаев и Виктория Толстоганова. Дата выхода пока неизвестна.

 

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