Тула окунулась в 90-е: Netflix снимает у нас сериал о пропаже ребенка

По информации «Кинопоиска»

Съемочная группа в Туле уже несколько дней. Снимали на Красноармейском проспекте, сейчас — на ул. Плеханова. Обстановку немного «загримировали» под 90-е: на улице появились таксофоны, старые, милицейские еще «рафики».

Как стало известно Myslo, у нас снимают криминальный триллер «ЗАТО». Туле выпало исполнить роль закрытого города Лобачевск-4. События триллера разворачиваются в постсоветский период.

По сюжету, в закрытом городе пропадает ребенок. На поиски отправляются журналистка Кристина и милиционер Дашкин.

Официальный синопсис звучит так: «В переходный период неопределенности в стране, после распада СССР, амбициозная журналистка Кристина вместе с милиционером Дашкиным расследуют исчезновение ребенка в закрытом городе, где за разглашение секретной информации можно поплатиться жизнью».

«Кинопоиск» приводит слова автора сценария Михаила Шприца:

«Как ребенок может пропасть в закрытом городе? Загадка нас заинтриговала, и мы попробовали ее решить сначала просто для себя, из любви к жанру. А потом вспомнили 1990-е и то, как сильно они на всех нас повлияли и влияют по сей день. Мы попытались рассказать историю о людях, которые не могут приспособиться к стремительным изменениям в обществе и всеми силами пытаются не потерять себя в ситуации, где никто больше ни во что не верит».