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Минтранс рекомендовал тулякам не оплачивать с телефона проезд в маршрутках и автобусах
Фото из архива Myslo.

Минтранс рекомендовал тулякам не оплачивать с телефона проезд в маршрутках и автобусах

Вместо этого используйте пластиковую банковскую карту.

В редакцию Myslo обратились читатели с просьбой разъяснить, можно ли сейчас в тульских маршрутках и автобусах оплатить проезд с телефона, учитывая проблемы с Apple Pay и Google Pay.
 
- Хотела заплатить с телефона в маршрутке № 9, а водитель сказал, что у них не проходит оплата. Надо или наличкой, или картой оплачивать. С собой не было ни того, ни другого. Спасибо, что хоть не высадил, — рассказала наша читательница.
 
Myslo обратился за комментарием в министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области. Нам пояснили, что система безналичной оплаты проезда работает в штатном режиме.
 
- Безналичный прием платежей на терминалах оплаты осуществляет ПАО Сбербанк и Газпромбанк (АО). Для корректной оплаты проезда рекомендуем использовать пластиковые банковские и транспортные карты, — заявили в минтрансе.
 

А у вас есть проблемы с оплатой с помощью Apple Pay и Google Pay? Расскажите нам в комментариях.

 
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