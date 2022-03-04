Минтранс рекомендовал тулякам не оплачивать с телефона проезд в маршрутках и автобусах

Фото из архива Myslo.

В редакцию Myslo обратились читатели с просьбой разъяснить, можно ли сейчас в тульских маршрутках и автобусах оплатить проезд с телефона, учитывая проблемы с Apple Pay и Google Pay.

- Хотела заплатить с телефона в маршрутке № 9, а водитель сказал, что у них не проходит оплата. Надо или наличкой, или картой оплачивать. С собой не было ни того, ни другого. Спасибо, что хоть не высадил, — рассказала наша читательница.

Myslo обратился за комментарием в министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области. Нам пояснили, что система безналичной оплаты проезда работает в штатном режиме.

- Безналичный прием платежей на терминалах оплаты осуществляет ПАО Сбербанк и Газпромбанк (АО). Для корректной оплаты проезда рекомендуем использовать пластиковые банковские и транспортные карты, — заявили в минтрансе.