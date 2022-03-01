По Туле прокатилась новая волна эвакуаций
Анонимные сообщения с угрозами поступили в государственные учреждения города.
1 марта в адрес ряда государственных учреждений Тулы поступили анонимные сообщения с угрозами (по данным источника Myslo, речь идет о минировании).
На данный момент известно, что эвакуации из-за сообщений прошли в ряде школ и других учебных и административных учреждениях областного центра.
Часть объектов проверили кинологи с обученными поиску взрывоопасных предметов собаками, и угроза не подтвердилась. Поэтому, скорее всего, речь идет об очередной волне ложных сообщений, аналогичных тем, которые были в 2017 и 2019 годах.
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