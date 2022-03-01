новости
новости
Регистрация
По Туле прокатилась новая волна эвакуаций

По Туле прокатилась новая волна эвакуаций

Анонимные сообщения с угрозами поступили в государственные учреждения города.

1 марта в адрес ряда государственных учреждений Тулы поступили анонимные сообщения с угрозами (по данным источника Myslo, речь идет о минировании).
 
На данный момент известно, что эвакуации из-за сообщений прошли в ряде школ и других учебных и административных учреждениях областного центра.
 
Часть объектов проверили кинологи с обученными поиску взрывоопасных предметов собаками, и угроза не подтвердилась. Поэтому, скорее всего, речь идет об очередной волне ложных сообщений, аналогичных тем, которые были в 2017 и 2019 годах.
 
Новость обновляется.
Сюжет: Массовая эвакуация в Туле 2022
Студентов главного корпуса ТулГУ эвакуировали на улицу
Дежурная часть
Студентов главного корпуса ТулГУ эвакуировали на улицу
сегодня, в 13:39, 20 2888 4
В Пролетарском округе Тулы эвакуировали школу
Дежурная часть
В Пролетарском округе Тулы эвакуировали школу
сегодня, в 13:07, 15 3364 2
Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 14:32 +1
Другие статьи по темам
Событие
эвакуациямассовая эвакуация
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Запрет на полеты в 11 аэропортов России продлен до 8 марта
Запрет на полеты в 11 аэропортов России продлен до 8 марта
Маршрутки Щёкино – Тула будут ходить по измененной схеме
Маршрутки Щёкино – Тула будут ходить по измененной схеме
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.