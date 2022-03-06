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Тульский «Арсенал» вничью сыграл с «Крыльями Советов»
Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

Тульский «Арсенал» вничью сыграл с «Крыльями Советов»

Матч состоялся на домашнем стадионе самарской команды.

Туляки вышли на поле следующим составом: Коченков, Смольников, Гулиев, Эванс Кангва, Кингс Кангва, Чаушич (к), Давиташвили, Деспотович, Степанов, Беляев, Новосельцев.

С первых минут хозяева поля взяли инициативу в свои руки, создав несколько опасных моментов у наших ворот, но на 13-й минуте Кингс Кангва перехватил мяч у «Крыльев» и отправил его в ворота, забив первый гол «Арсенала» в этом году и юбилейный – двухсотый, за всё время выступления в РПЛ. На 29-й минуте самарцы забили, но из офсайда.

На 52-й минуте встречи «Крыльям Советов» удалось сравнять счёт – гол забил Сарвели. Спустя две минуты арсеналец Данил Степанов получил «горчичник» за грубую игру. На 61-й минуте был предупрежден Горан Чаушич, на 65-й – Давиташвили. Спустя две минуты самарцы сыграли рукой у штрафной линии, арбитр назначил пенальти. Джордже Деспотович не упустил своего шанса – 2:1 в пользу туляков.

На 77-й минуте Гулиев получил жёлтую карточку. На 83-й минуте самарцы, благодаря Игнатьеву, снова сравняли счёт, а на 86-й Горан Чаушич был удалён с поля за грубую игру.  За две минуты до конца основного времени жёлтую карточку получил Коченков, на 92-й минуте – Суханов. Итог – волевая ничья.

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