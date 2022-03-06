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В Щекинском районе столкнулись «Лада» и Mercedes: пострадали два человека
Фото: vk.com/tulazest

В Щекинском районе столкнулись «Лада» и Mercedes: пострадали два человека

Авария произошла на трассе М-2 «Крым», недалеко от посёлка Юбилейный.

На трассе «Крым», в районе пос. Юбилейный Щекинского района столкнулись Mercedes-Benz и Lada Granta. По предварительной информации, причиной ДТП стал выезд 57-летнего водителя «Мерседеса» на встречную полосу.

Водители обеих машин не пострадали. Медицинская помощь потребовалась их пассажирам – женщинам 44 и 58 лет. Их доставили в больницу с различными травмами.

 

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