В Туле автомобили подорожали минимум на 30%: репортаж Myslo

Цены выросли и на новые, и на подержанные авто. Корреспонденты Myslo отправились в рейд по автосалонам города.

Практически в любом автосалоне Тулы сегодня рядом с автомобилем вы не увидите ценника. Не потому, что все разом решили нарушить права потребителей. Нынешние экономические реалии оказались лишены привычных условностей, дезориентировав и продавцов, и покупателей. Как следствие — значительный рост цен.

Новые автомобили

Сразу несколько автокомпаний из-за ситуации на Украине и падения курса рубля приняли решение приостановить поставки новых автомобилей в Россию. С рынка ушли Audi, General Motors, Volkswagen, Skoda, Jaguar Land Rover, Toyota, Lexus и BMW.

Все автопроизводители говорят примерно следующее: «В связи с текущей геополитической ситуацией мы прекращаем местное производство и экспорт на российский рынок до дальнейшего уведомления».

Тульские автосалоны добавили к ценам от 30 до 40%. И даже ВАЗ не исключение.

Если сейчас автомобиль «Лада Гранта» еще можно приобрести по цене около миллиона рублей, то «Веста» обойдется уже в 1,3 млн рублей.

К цене автомобилей, которые ожидаются к поступлению в ближайшие дни, будет, вероятнее всего, сразу добавлено 30%.

А после 10 марта возможно повышение еще на 15%, так говорят сотрудники автосалонов. И все это — на практически «голый» автомобиль, базовую комплектацию.

Если же нужны дополнительные опции, к цене прибавится еще примерно треть стоимости.

То есть ценник к середине марта на «Лады» может оказаться почти в два раза выше, чем в 20-х числах февраля.

Некогда позиционировавшийся как бюджетный городской кроссовер Renault Kaptur подорожал до 1,8 млн рублей; Sandero, Stepway и Logan — не ниже 1,3 млн рублей. Прирост цены составил от 300 до 400 тыс. рублей.

Kia Soul – почти 2,5 млн, Kia Rio – 2 млн.

Skoda Karoq или Rapid распродаются примерно за 2 млн рублей, показав подъем примерно на 30%. Volkswagen прибавил в цене от 500 и более тысяч рублей в зависимости от модели. Volkswagen Touareg и вовсе подорожал почти в два раза — с 5 до 7−9 млн рублей.

Аналогичная ситуация и с другими марками авто.

Автомобили с пробегом

На этом фоне значительно вырос спрос на авто с пробегом. Ажиотаж вызван несколькими факторами: во-первых, те, кто ранее откладывал покупку, решили поскорее ее совершить, опасаясь еще большего повышения цен.

Во-вторых, некоторые стремятся таким образом уберечь средства от инфляции: купить машину сейчас, а когда подорожает — продать.

По данным специализированного портала Дром, средняя стоимость автомобилей, бывших в употреблении, достигла 1,4 млн рублей. Игорь Олейников, аналитик портала, считает, что сейчас продавцы выжидают стабилизации ситуации или возможности дороже продать, поэтому количество добавленных объявлений сокращается. А покупатели бросились искать, куда можно вложить деньги, чтобы хоть как-то их сохранить.

«Делать прогнозы по дальнейшему росту цен сейчас сложно: чем глубже упадет рубль, тем выше вырастут цены», — комментирует Олейников.

Запчасти

Вслед за производителями аналогичный шаг сделали и большинство крупнейших производителей автомобильных запчастей, прекратив поставки в Россию.

По словам представителей Ассоциации дистрибьюторов автомобильных комплектующих (АДАК), это связано с резким падением курса рубля, неопределенностью с перспективами работы на российском рынке и проблемами с логистикой.

По оценкам директора АДАК Алексея Певхенена, если проблема поставок не будет оперативно решена на глобальном уровне, уже в марте-апреле начнутся сложности с покупкой самых популярных расходных материалов. Это масляные и воздушные фильтры, тормозные колодки, диски, амортизаторы, элементы подвески.

В АДАК отметили, что автомобилисты обычно проходят техобслуживание два раза в год — весной и осенью.

«Весной спрос на техобслуживание будет повышен, поэтому в марте-апреле дефицит будет точно», — считает Певхенен.

Многие магазины, не имея информации о том, когда будет следующая поставка, распродают имеющийся в наличии товар с максимальной наценкой.

Некоторые представительства автобрендов приостановили отгрузки запасных частей в дилерские предприятия. Пока собственные запасы дилеров позволяют проводить полноценное обслуживание и ремонт.

«Субъективно запаса хватит на 1−2 недели, дальше могут начаться перебои с наличием запчастей. Если речь идет о сложных ремонтах и поставке запасных частей из других стран, сроки назвать затруднительно. Цены в ближайшее время вырастут минимум на 15−20%», — рассказал в интервью Autonews.ru директор по сервисному обслуживанию АВТОDOM Алтуфьево Роман Тимашов.



Эксперты говорят, что на фоне роста курса валют и изменения ключевой ставки стоимость новых автомобилей в целом будет пересмотрена в ближайшее время в сторону увеличения. И параллельно с этим, вероятнее всего, подорожают и запчасти, и процедура техобслуживания. Но точных прогнозов пока не делает никто.

С чем связаны проблемы с поставками

автокомпонентов и что делать с ремонтом?

Проблема с поставками автозапчастей в первую очередь связана с нарушенной логистикой. Об этом заявил автоэксперт Олег Мосеев. Он напомнил, что автопроизводители под санкции не попали. А вот доставка запчастей к ним стала сложнее.

«Европа из-за ситуации на Украине потеряла часть транспортных путей, с кораблями тоже сложности. Несколько дилеров уже говорят, что просто не смогут выполнять свои обязательства перед клиентами по ремонту», — отметил Мосеев.

В качестве альтернативы эксперт предложил автомобилистам обратить внимание на неоригинальные, но качественные автозапчасти.

Но важно аккуратно подходить к вопросу выбора альтернатив. Иначе есть риск потерять все сэкономленные деньги.

Эксперт предупредил: если окажется, что причиной поломки гарантийного автомобиля станет неоригинальная запчасть, то производитель может снять машину с гарантии. Поэтому важно работать со знакомыми марками или советоваться по поводу замены деталей с самими дилерами.