Тульское УФСБ распространило официальное заявление

Ведомство просит сохранять спокойствие и не реагировать на поступающие звонки, содержащие ложные сведения.

УФСБ России по Тульской области информирует об участившихся случаях поступления на мобильные телефоны жителей Тульской области звонков «о больших потерях со стороны ВС РФ», «о захвате в плен российских военнослужащих» и другой недостоверной информации (фейк), используемой спецслужбами Украины для дестабилизации обстановки на территории региона.

Ведомство просит сохранять спокойствие и не реагировать на поступающие звонки, содержащие ложные сведения.

«УФСБ России по Тульской области и другие правоохранительные структуры контролируют обстановку на территории региона и призывают не поддаваться на провокации. Напоминаем, что Вооруженными Силами России проводится специальная военная операция по защите ДНР и ЛНР», — сообщила пресс-служба.