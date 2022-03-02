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Netflix остановил работу над российскими проектами. В том числе и в Туле

Netflix остановил работу над российскими проектами. В том числе и в Туле

Об этом сообщают СМИ.

Онлайн-платформа Netflix остановила работу над российскими оригинальными проектами. Об этом сообщается в Telegram-канале «Бюллетень кинопрокатчика».

Среди них драматический сериал «Анна К» со Светланой Ходченковой в главной роли, сериал с Александром Петровым, сериал «Ничего особенного» с Юрием Борисовым, криминальный триллер «ЗАТО» Дарьи Жук.

Напомним, проект «ЗАТО» снимался в Туле. Съемки проходили, в частности, на Красноармейском проспекте и на ул. Плеханова. Обстановку немного «загримировали» под 90-е: на улице появились таксофоны, старые, милицейские еще «рафики». Туле выпало исполнить роль закрытого города Лобачевск-4.

По сюжету в закрытом городе пропадает ребенок. На поиски отправляются журналистка Кристина и милиционер Дашкин.
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