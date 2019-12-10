Планируем праздники: топ-17 событий для новогоднего настроения

Череда длинных новогодних праздников уже не за горами. Рассказываем, как создать новогоднее настроение и чем занять себя в праздничные дни.

А еще этот список можно считать чек-листом идей для подарка, ведь лучший подарок для родных и близких — это эмоции.

Когда: 15 декабря, воскресенье, 20.00

Где: Forest, ресторанный комплекс, Тула, ул. Староникитская, 54

Цена: 1500-4000 р.

В ресторанном комплексе Forest пройдет тематическая вечеринка — «Новый год в итальянском стиле». В программе яркое шоу, сюрпризы, национальные угощения и напитки, бьюти-зона. Гостей ждет много новогодних подарков, глинтвейн, народная традиция – итальянские поцелуи. А еще это отличный повод выгулять красивое платье.

Когда: 15 декабря, воскресенье, 17.00

Где: «Ёлочка», кафе, Тула, ул. Первомайская, 13-а

Заказ билетов по телефону 8 (953) 424-17-36.

Кафе «Ёлочка» и агентство «Мастерская Амура» приглашают туляков на новогоднюю супершоу-флирт-вечеринку.

Вас ждёт:

Праздничный стол.

Улётные танцы.

Умопомрачительная живая музыка и новогодняя шоу-программа.

Конкурс на лучший новогодний костюм и лучший творческий номер.

Поздравление Деда Мороза и Снегурочки, подарки.

Флирт и романтические знакомства для тех, кто свободен.

Когда: 25 декабря, среда, 19.00

Где: Городской концертный зал, Тула, ул. Советская, 2

Цена: 1500-4500 р.

В Городском концертном зале пройдет новогодняя почти комедия с участием Николая Фоменко и Леонида Ярмольника.

Брошенный женой главный герой Цандер остается праздновать Новый год в одиночестве – за праздничным столом на лестничной площадке, в обществе двух лифтов с раздвижными дверями. Вдруг из двери лифта выходит Дед Мороз, который оказывается однокурсником Цандера. Две непохожие судьбы, два полярных характера. Русский и еврей, бедный и богатый, несчастный и счастливый — но всё это уже не очень важно. ОНИ — АКТЕРЫ.

Когда: 28 декабря, суббота, 18.00

Где: Concert Hall, Тула, ул. Фридриха Энгельса, 70

Цена: 400−900 р.

В Concert Hall пройдет новогодняя вечеринка, объединяющая всех подростков Тулы под одной крышей.

Юных гостей ждёт:

Топовая музыка и полнейший кач от DMC Гаути x Диесто.

Трэш-зона: выпей рыбный коктейль из кефира и огурцов или сделай эпиляцию восковыми полосками, а взамен получи реальные деньги.

Зона знакомств: хочешь познакомиться — надевай зеленый браслет, не хочешь — красный.

Конкурсы с призами на главной сцене.

Выступления тульских артистов с главным призом — записью студийного альбома.

Слэм-time (20 минут беспрерывного музыкального треша): «Хлеб», «Дети», Little Big, «Макс Корж» — самые мясные треки этих артистов подряд. Делаем круг, самые смелые влетают в слэм.

Когда: 28 декабря, суббота, 19.00

Где: М2, рок-клуб, Тула, ул. Октябрьская, 306

Цена: 250 р. в костюме, 500 р. без костюма.

28 декабря в рок клубе М2 состоится «Байкерская ёлка — 2020»! В программе различные конкурсы, игрища и большой концерт. Гостей ждут хиты легендарных групп «АРИЯ», Iron Maiden, Кипелов, «Черный кофе» в исполнении трибьют-группы Last Empire и мощные хиты AC/DC от Moscow Rock Revival.

Когда: 29 декабря, воскресенье, 17.00

Где: Театрально-концертный центр, Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2-й этаж

Цена: 300-500 р. Бронирование мест по тел. 71-67-68.

29 декабря на одной сцене соберутся все музыкальные коллективы тульского «Эрмитажа», чтобы подарить вам большой новогодний концерт!

В программе:

шоу барабанщиков Crazy Army Drum Show,

ансамбль русской песни Нины Богомоловой,

струнный ансамбль El Classic,

группа «Билет на М.А.Р.С.»,

позитив-бэнд Jazzophrenia,

кроссовер-ансамбль Red Sparrow Band.

Вас ждёт только качественная музыка, розыгрыш призов и атмосфера новогоднего веселья!

Когда: 30 декабря, понедельник, 20.00

Где: Forest, ресторанный комплекс, Тула, ул. Староникитская, 54

Цена: 1000-3000 р.





В ресторанном комплексе Forest пройдет тематическая вечеринка — «Новый год в немецком стиле». В программе яркое шоу, сюрпризы, национальные угощения и напитки.

Щелкунчик Когда: 3 января, пятница, 11.00

Где: Городской концертный зал, Тула, ул. Советская, 2

Цена: 800−1600 р. «Щелкунчик» в исполнении артистов балета «Возрождение» — это яркий спектакль для всей семьи. В исполнении Национального русского балета «Возрождение» с новыми волшебными 3D-декорациями зрители полностью погрузятся в сказочный мир. Такого рода постановка — яркий пример творческой синергии, слияния балета и магии. Кукольных дел мастер Дроссельмейер здесь самый настоящий маг, который дарит зрителям возможность насладиться волшебством, иллюзиями, фокусами и превращениями, органично переплетающимися с искусством классического танца и драматургией спектакля. Саша Растич (7РАСА) Когда: 3 января, пятница, 20.00

Где: Harat's Pub, Тула, Красноармейский проспект, 19

Цена: 500 р. В первую пятницу 2020 года пройдет душевный новогодний концерт Саши Растича, фронтмена культовой московской группы «7Раса». Музыкант выступит с акустической программой. Это уникальная возможность услышать живьем хиты группы, а также песни, исполняемые исключительно сольно. Если вы думаете, что гранж не может звучать в акустике так же драйвово и эмоционально, как в электричестве, то самое время убедиться в обратном! Сниму квартиру Когда: 4 января, суббота, 18.30

Где: Городской концертный зал, Тула, ул. Советская, 2

Цена: 500-1700 р. В Городском концертном зале покажут лирическую комедию об одной квартирной афере. В спектакле заняты: А. Наумов/ М. Церишенко

К. Соловьев

С. Медведев/ И. Скицан Оказавшись невольными жертвами то ли аферы, то ли простого недоразумения, трое мужчин арендуют одну и ту же квартиру. Деньги заплачены за полгода вперед, квартирная хозяйка пропала, и три незнакомых человека вынуждены делить между собой небольшой пентхаус в центре Москвы. Они готовы поубивать друг друга, но выясняется, что простая человеческая солидарность, сострадание и сопереживание способны творить чудеса и менять судьбы взрослых состоявшихся мужчин.



Трофим Когда: 5 января, воскресенье, 19.00

Где: Городской концертный зал, Тула, ул. Советская, 2

Цена: 1700-2500 р. В Городском концертном зале выступит артист, не нуждающийся в пиаре, чтобы поддерживать интерес к себе и своему творчеству, – заслуженный артист России Сергей Трофимов. Секрет его успеха прост и сложен одновременно — он дарит слушателям всего себя, обнажает свои самые сокровенные переживания без следа фальши. Синергия голоса, музыки и стихов, юмора и лиричности покоряет сразу.

Когда: 6 января, суббота, 17.00

Где: Городской концертный зал, Тула, ул. Советская, 2

Цена: 500-1200 р.

В Городском концертном зале покажут оперетту Ф. Легара по мотивам комедии «Атташе посольства». В спектакле роли исполняют солисты Московской оперетты заслуженные артисты РФ Наталия Мельник, Леонид Бахталин, Валерий Гончаренко, Николай Семенов.

Сюжет венгерской оперы будет близок и понятен нашему зрителю. Живые образы современников — женщины, завоевавшей свою любовь в поединке с искателями приданого, и мужчины — не простака, проученного партнершей, а рыцаря, джентльмена, переживающего мучительный душевный разлад. Между ними стоит препятствие — огромный капитал Ганны.

Когда: 6 января, понедельник, 18.00, бесплатные мастер-классы для подготовки, 14 и 21 декабря в 18.00, 4 января, 15.00.

Где: Дом дворянского собрания, Тула, пр. Ленина, 44

Цена: 2000 р. + оплата дополнительных мастер-классов, если потребуется. На мероприятии действует дресс-код для дам — длинные вечерние или бальные платья, для мужчин — смокинг или классический костюм. Приветствуются тематические костюмы в стиле а-ля рус.

Если вы когда-нибудь мечтали побывать на самом настоящем балу, в окружении красоты и роскоши дворцовых залов, приходите 6 января в Дом дворянского собрания на рождественский бал.

Старинные танцы, вечерние наряды, этикет, живая классическая музыка, игровой салон — всё, чем могли насладиться тульские дворяне зимним вечером на балу, ждет вас 6 января. Пройдя под звуки старинной музыки по лестнице, дамы и господа окажутся в Колонном бальном зале.

Танцы дополняются фуршетом, живой классической музыкой и салонными развлечениями.

Когда: 7 января, вторник, 19.00

Где: Городской концертный зал, Тула, ул. Советская, 2

Цена: 1600-4000 р.

Валерия говорит, что ее новый концерт станет настоящей сенсацией, ведь команда, с которой она работает, — люди невероятно талантливые и одухотворенные. Секрет успеха концертов Валерии в том, что помимо отличных песен, а репертуар певицы, как известно, постоянно пополняется новыми современными хитами, она предлагает зрителям незабываемое шоу.

Когда: 7 января, вторник, 20.00

Где: Harat's Pub, Тула, Красноармейский проспект, 19

Цена: 700 р.

В Harat's pub пройдет веселый рождественский концерт рок-группы «Манго-Манго».

Музыкантов любит всё рок-сообщество. Их веселые песенки, представляющие собой синтез панк-рока и КВНовской традиции, ушли в народ. Хиты «Аквалангисты», «Таких не берут в космонавты», «Активированный уголь — черная пилюля» поклонники повторяют как частушки. Это — неоэкзотика, это — новая любовь, это нужно людям.

Когда: 8 января, среда, 17.00

Где: Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ), Тула, ул. Демонстрации, 134

Цена: 700-2100 р.

В эстрадно-юмористическом концерте выступят:

ведущий Гия Гагуа — народный артист, юморист, пародист, режиссер эстрады, основатель группы «Экс-ББ»;

Николай Лукинский — заслуженный артист РФ («заслуженный негр России»), юморист, пародист, актер театра и кино, телеведущий и режиссер программ на ТВ, победитель проекта ТВ «Король ринга»;

Ефим Смолин — писатель-сатирик, лауреат премии «Золотой Остап» и почетной премии юмористов «Золотой теленок», автор «Радионяни», телепрограмм «Куклы» и «Колесо истории»;

а также другие артисты: юмористы и певцы (но пока это новогодний секрет!).

Солисты «Ятор-шоу» и лауреаты международного конкурса юмора и эстрады Богдан Ятор (труба) и Екатерина Карева (электроарфа) встретят вас в фойе с новогодней музыкой на уникальных светодиодных инструментах, песнями и танцами.

Будет и Дед Мороз, который подарит вам море шампанского, множество призов за конкурсы и игры в этой новой программе.

Когда: 9 января, четверг, 19.00

Где: Тульская областная филармония им. И. А. Михайловского , Тула, пр. Ленина, 51

Цена: 1100-1200 р.

«Мастер и Маргарита» — подлинный шедевр искусства театра XXI века. Роль Маргариты на сцене Тульской филармонии сыграет звезда «Маргоши» Мария Берсенева.

Потрясающе выглядит решение проблемы мистики на сцене (как поставить на театральных подмостках булгаковские перемещения во времени, прозрения, перевоплощения шута Бегемота в кота и наоборот?!). Действие спектакля происходит в дурдоме имени Ленина. Воланд, ведьмы, коты, гаеры, исторические личности — всё это бред, горячка, плод больного воображения пролетарского поэта Ивана Бездомного. А реальность — это лозунговые стихи плохого поэта, правда, их распевает рыжая полунагая Гелла.

Аскетизм в оформлении сцены постановщик Валерий Белякович компенсирует световыми эффектами — лазерные лучи высвечивают то профиль Маргариты, то башни Ершалаима и крест с распятым Га-Ноцри, то горящие листы романа Мастера...