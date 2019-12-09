Веские причины обратиться к риэлтору

Купить или продать квартиру – решение очень ответственное, требующее больших финансовых вложений и порой сопряженное с большими рисками.

Хороший риэтор – это не только риэлтор. Это еще и психолог, юрист, инженер, маркетолог, менеджер, бухгалтер и фотограф. О том, чем может помочь риэлтор при покупке или продаже недвижимости и какие есть риски при заключении сделки самостоятельно, Myslo узнал у Дмитрия Воробева.

Дмитрий закончил Российскую правовую академию с отличием в 2009 году, в 2010 год впервые пришел в сферу недвижимости. На данный момент он является руководителем отдела продаж в компании «Единая служба недвижимости». Помог многим семьям улучшить свои жилищные условия.

– Профессиональные риэлторы с большим стажем работы знают рынок недвижимости вдоль и поперек. У них есть ответы на все вопросы, они подскажут все плюсы и минусы того или иного жилья, смогут снизить цену за квартиру при покупке, а при продаже – удержать ее, и вариантов квартир в новостройках у них порой больше, чем у застройщика, – поясняет Дмитрий.

Покупаете вы или продаете, в обоих случаях процесс этот не быстрый и сложный, если вы задумались делать это самостоятельно. Но, если вы хотите сэкономить время и еще получить выгоду, то нет лучшего способа, чем дать возможность риэлтору-профессионалу выполнить свою работу.

В чем же будет заключаться выгода? Рассказывает Дмитрий Воробьев.

1. Чистота каждой сделки. Задача любого уважающего себя риэлтора – чтобы клиент был спокоен и остался доволен. Именно поэтому любая сделка, будь то покупка, продажа или аренда, проверяется на безопасность. Юридический отдел компании «Единая службы недвижимости» выяснит, нет ли обременения на объект, прав третьих лиц, запретов на продажу и прочих подводных камней.

Мы даем своим клиентам гарантию безопасности сделки, что прописываем в договоре.

2. Уникальность предложения. У риэлтора всегда больше вариантов квартир, даже если речь идет о новостройках. Дело в том, что в некоторых жилых комплексах есть квартиры от подрядчиков, и предложить их застройщик уже не может. А вот риэлтор может.

Кроме этого, часто уникальные и выгодные предложения на вторичном рынке не успевают даже выйти в публичную плоскость и о них можно узнать только риэлтора. А кто, как и ни риэлтор расскажет вам последние новости?

3. Самый низкий процент по ипотеке. Ипотечные брокеры, работающие в команде с риэлтором, подберут самые выгодные ипотечные предложения. Нет первоначального взноса? Не беда. Не знаете, какой пакет документов необходим? Расскажем. В компании «ЕСН» есть ипотечный отдел, в котором вы можете в режиме «одного окна» отправить заявки сразу в 15 банков. А сколько времени у вас займет обращение в такое количество банков?

Кроме этого, банки-партнеры предоставляют дополнительную скидку от 0,1 до 0,5% нашему агентству, а значит ипотечный кредит, оформленный через нас, будет дешевле.

4. Экспертность. Чтобы просмотреть все предложения по недвижимости самостоятельно, вы потратите уйму времени, поскольку рекламных площадок очень много и о некоторых вы даже не знаете.

Риэлтор выступает здесь скорее как помощник и эксперт. Расскажите ему, по каким критериям ищите квартиру, и он без проблем подберет вам оптимальные варианты и аргументировано обоснует все плюсы и минусы.

5. Экономия времени. Вы отдыхаете, а ваш риэлтор работает, ищет варианты, общается с потенциальными покупателями, собирает и подготавливает полный пакет документов. Подготавливает предварительный договор, расписки, основной договор купли-продажи, заказывает оценку, помогает со страхованием.

А вы знаете, сколько на просторах интернета ненастоящих предложений? Не тратьте свое время, доверьте эти задачи риэлтору. А про исключение походов по банкам в случае обращения к риэлтору я уже говорил выше.

6. Экономия денег. Риэлтор берет на себя все рекламные расходы, включая платные интернет площадки, расклейку объявлений, баннеры, телефонные и топливные расходы. Четко зная особенности жилья, его месторасположение и психологию общения с клиентом, риэлтор при продаже недвижимости поможет удержать первоначальную цену. Он сумеет верно определить плюсы и минусы вашей недвижимости, поможет при необходимости устранить недостатки и грамотно преподнесет все достоинства, взяв все вопросы общения с потенциальными покупателями на себя.

Если же речь идет о покупке, то сможет аргументировано пояснить продавцу, почему квартира должна быть дешевле предлагаемой стоимости и грамотно снизить ее до приемлемой, тем самым сэкономив ваши деньги в момент торга.

А в купе с выгодными ипотекой и страховкой преимущество услуг риэлтора становится еще более очевидным!

7. Объективность и достоверность. Риэлтор всегда достоверно расскажет обо всех новостройках города и самих застройщиках, об их истории, опыте и уже сданных объектах недвижимости, практически сведя к нулю риск столкнуться с недостроем.

При этом цены на квартиры в любой новостройке города будут едиными с ценами застройщика.

Важную роль будет играть объективность риэлтора и его независимость от застройщика при оценке того или иного объекта новостроя.

8. Покупатель найдется быстрее. Самостоятельно размещать информацию о продаже на сайтах объявлений возможно. Но у риэлтора помимо этого в арсенале очень много вариантов распространения информации и правильной ее подачи. А имея в списке своих объектов еще множество вариантов, сможет переориентировать других обратившихся именно на ваш объект. Поэтому покупателя на вашу квартиру он найдет гораздо быстрее.

Кроме этого у него уже имеется собственная клиентская база, среди которой есть и те, кто, возможно, готов уже сейчас приобрести именно вашу квартиру. А умение сделать правильные красивые фото и составить продающий текст – это еще одно неоспоримое преимущество при продаже.

9. Безопасность при расчетах. Для вашего спокойствия риэлтор обязательно поможет в сборе документов для продажи квартиры, сопроводит сделку и, конечно же, всю процедуру расчетов. Объяснит, какие есть системы безопасных расчетов и организует весь процесс передачи денег за объект недвижимости так, чтобы продавец не переживал за момент получения денег, а покупатель был спокоен за своевременную регистрацию его прав на новый объект.

Заодно риэлтор проконсультирует по налогообложению при продаже недвижимости, а если вы не получали имущественный налоговый вычет при покупке квартиры, то детально объяснит вам, как вы сможете вернуть с покупки квартиры до 260 тыс. рублей.

И ответит на практически все ваши вопросы, включая:

как переехать из хрущевки в новостройку без доплаты?

где самая низкая ставка по ипотеке?

что выгоднее ипотека или аренда?

как обменять квартиру за один день?

как обменять однушку на дом?

как купить квартиру к новостройке за 1,5 млн рублей?

как разменять одну квартиру на две без ипотеки?

На эти и многие другие вопросы, связанные с недвижимостью, всегда готов ответить Дмитрий Воробьев.

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