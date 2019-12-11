Мандариновые дни: 10 книг для волшебного новогоднего настроения

В воздухе уже витает дух Нового года и Рождества, улицы сверкают огнями, а душа просит мандаринов и оливье. Myslo и «Читай-город» выбрали рассказы и сказки, которые подарят праздничное настроение.

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Джеймс Боуэн «Подарок от кота Боба. Как уличный кот помог человеку полюбить Рождество», 12+ Уже больше четырех лет книга «Уличный кот по имени Боб» возглавляет списки бестселлеров во всем мире. История о том, как рыжий кот спас жизнь бездомному уличному музыканту, покорила миллионы людей. «Подарок от кота Боба» – это продолжение истории Джеймса и его рыжего друга, ведь этой парочке всегда есть что рассказать своим читателям. До встречи с Бобом Джеймс не любил Рождество, но рыжий кот всё изменил. Он в буквальном смысле подарил своему хозяину новую жизнь, сотворив настоящее рождественское чудо.

Наринэ Абгарян, Александр Цыпкин и другие «Рассказы к Новому году и Рождеству», 16+ Канун Нового года и Рождества — наверное, лучшее время в году. Люди подводят итоги уходящего года, строят планы и загадывают желания на год наступающий, наряжают елки, запасаются подарками и с нетерпением ждут каникул. А еще ждут волшебства и чудес. И чудеса случаются! Кто-то, уже давно отчаявшийся, вдруг находит любовь, кто-то встречает своего ангела-хранителя или просто хорошего человека, который помогает в трудную минуту, у кого-то исполняются желания, а кто-то сам исполняет чужие. Обо всех этих разнообразных чудесах и рассказывают истории, собранные в книге.

Фэнни Флэгг «Рождество и Красный кардинал», 16+ Напуганный врачебным диагнозом Освальд Т. Кэмпбелл бежит из холодного сырого Чикаго на юг в гостеприимный городок Затерянный Ручей, где собирается встретить свое последнее Рождество. Ничего хорошего от захолустья он не ожидает, но реальность оказывается совсем не такой, какой он себе ее воображал. Жизнь в Затерянном Ручье хоть и размеренная, но весьма необычная и даже странная. А вместе с приближением Рождества начинают происходить удивительные события, которые изменят не только жизнь Освальда, но и всех обитателей Затерянного Ручья...

Розамунда Пилчер «В канун Рождества», 16+ По воле случая перед Рождеством в старом провинциальном доме собирается пестрая компания — пять человек разного возраста, разных занятий и интересов. Один пережил тяжкую утрату, у другой разбито сердце, третий на грани развода... В общем, у каждого свои горести и печали. Но, может, их развеет тепло горящего камина, аромат только что сваренного кофе и дальний рокот прибоя? Пять историй сплетаются в одну рождественскую сказку, тихую, как падающий снег за окном. Это волшебное время, канун Рождества, всем дарит обещание счастья, и само ожидание чуда становится лучшим рождественским подарком... Сара Джио «Ежевичная зима», 16+ Сиэтл, 1933 год. Мать-одиночка Вера Рэй целует своего маленького сына перед сном и уходит на ночную работу в местную гостиницу. Утром она обнаруживает, что город утопает в снегу, а ее сын исчез… Сиэтл, 2010 год. Репортер Клэр Олдридж пишет очерк о парализовавшем город первомайском снежном буране. Оказывается, похожее ненастье уже было почти восемьдесят лет назад, и во время снегопада пропал мальчик. Клэр без энтузиазма берется за это дело, но вскоре обнаруживает, что история Веры Рэй переплетена с ее собственной судьбой самым неожиданным образом...

В этой книге собраны самые трогательные рождественские рассказы и святочные истории, которые никого не оставят равнодушным и помогут продлить возвышенную атмосферу светлого праздника. Это истории о том, как пробуждаются в душе прекрасные чувства, как меняют они человека и весь мир вокруг него и как мы становимся ближе к Богу.

«Куриный бульон для души: 101 рождественская история», 16+ Эта коллекция рождественских историй согреет ваши сердца в долгие зимние вечера и подарит праздничное настроение и ощущение предстоящих чудес. Реальные истории о семейных традициях, сплачивающих всю семью, о любви, способной преодолеть трудности, и о настоящих чудесах, которые мы сами можем сотворить для наших близких.

Одинокая вдова получает рождественский подарок… от покойного мужа. Семейная тайна связывает несколько поколений женщин. Кто-то получает на Рождество игрушки, а кто-то – родителей. Мальчик пережил горе утраты, но продолжал дарить любовь. И другие 96 поразительных историй, от которых вы не сможете оторваться.

Джози Силвер «Один день в декабре», 16+ Лори уверена: любовь с первого взгляда существует только в фильмах. Но в один снежный декабрьский день через затуманенное окно автобуса она встречается взглядом с молодым человеком, и между ними пробегает искра. Лори понимает, что безнадежно влюбилась. В течение года она ищет этого молодого человека везде: на улицах Лондона, в метро, кафе, на автобусной остановке, – а находит на рождественской вечеринке, где ее лучшая подруга Сара знакомит Лори со своим новым бойфрендом. Им оказывается Джек, тот самый парень с автобусной остановки...

Петер ван Гестел «Зима, когда я вырос», 12+ 1947 год. Послевоенный Амстердам. Зимний лед не только на улицах города, но и в жизни людей, стремящихся обрести хоть какое-то равновесие. Десятилетний Томас живет вдвоем с отцом-мечтателем, который переходит с одной работы на другую и никак не может смириться со смертью матери мальчика. И сын остается практически без его внимания. У каждого в этом городе в это время — по такой истории. Что их отогревает — это друзья и разговоры. Друзья Томаса — его ровесник, тихий мальчик Пит Зван, чьи родители стали жертвами Холокоста, и строгая тринадцатилетняя Бет Зван, в которую Томас влюблен.

Анна Гавальда «Я ее любил. Я его любила», 16+ Однажды зимним утром молодая парижанка по имени Хлоя узнает, что горячо любимый муж Адриан уходит к другой. Свекор Пьер внезапно принимает решение увезти ее и двух маленьких внучек в семейный загородный дом, надеясь, что там они придут в себя и поймут, как жить дальше. К чему может привести откровенность с отцом человека, который тебя бросил? История Пьера – история его собственной измены, спасенного брака и до сих пор живой и горькой любви, – заставляет Хлою задуматься: может быть, ее дочки будут рады иметь более счастливого отца?



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