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Саша Растич («7Раса»)

Саша Растич («7Раса»)

3 января в Harat's pub пройдет душевный новогодний концерт Саши Растича фронтмена культовой московской группы «7Раса.

Музыкант выступит с акустической программой. Это уникальная возможность услышать живьем хиты группы, а также песни, исполняемые исключительно сольно. Если Вы думаете, что гранж не может звучать в акустике так же драйвово и эмоционально, как в электричестве, то самое время убедиться в обратном!

7Раса — группа, не нуждающаяся в представлении. За время своего существования 7Раса записала 5 студийных альбомов, выступала на одной сцене с Deftones, Mastodone, Wolfmother, Karnivool, Фил Ансельмо, Alice in Chains, сделала совместные треки с Джан Ку, Sunsay, Diggadgy и FPG и заслуженно считается основным представителем российского гранжа.

Где и когда?
Harat's Pub
Тула, Красноармейский проспект, 19
3 января 2020, пятница
20:00
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