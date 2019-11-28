Саша Растич («7Раса»)

3 января в Harat's pub пройдет душевный новогодний концерт Саши Растича фронтмена культовой московской группы «7Раса.

Музыкант выступит с акустической программой. Это уникальная возможность услышать живьем хиты группы, а также песни, исполняемые исключительно сольно. Если Вы думаете, что гранж не может звучать в акустике так же драйвово и эмоционально, как в электричестве, то самое время убедиться в обратном!

7Раса — группа, не нуждающаяся в представлении. За время своего существования 7Раса записала 5 студийных альбомов, выступала на одной сцене с Deftones, Mastodone, Wolfmother, Karnivool, Фил Ансельмо, Alice in Chains, сделала совместные треки с Джан Ку, Sunsay, Diggadgy и FPG и заслуженно считается основным представителем российского гранжа.