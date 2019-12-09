Вы когда-нибудь мечтали побывать на самом настоящем балу, в окружении красоты и роскоши дворцовых залов, побывать в атмосфере изысканности и галантных манер, где Ваши движения в танцах исполнены легкостью и грацией?

В Колонном зале Дворянского собрания состоится рождественский бал. Стиль «А-ля рус» станет лейтмотивом Бала в следующем году. Если Ваш костюм или его элемент будут соответствовать русскому стилю, то Вы поможете нам поддержать атмосферу бала.

Старинные танцы, вечерние наряды, этикет, живая классическая музыка, игровой салон — все, чем могли насладиться тульские дворяне зимним вечером на балу — ждет вас 6 января 2020 года. Пройдя под звуки старинной музыки по лестнице, дамы и господа окажутся в Колонном бальном зале.

Танцы дополняются фуршетом, живой классической музыкой и салонными развлечениями. Для участия в бале необходимо знание танцев.

В преддверии бала состоятся бесплатные мастер-классы. Посетив все эти занятия, вы будете знать большую часть танцев из бальной программы. Приветствуется наличие партнера, для более комфортного вашего времяпровождения.

Ждем с нетерпением встречи с Вами.

Подготовка к балу

В качестве подготовки к балу в Доме Дворянского собрания пройдут бесплатные мастер-классы. Вход в зал в сменной обуви.

Расписание занятий.

14 декабря (суббота). Начало в 18.00

21 декабря (суббота) Начало в 18.00

4 января (суббота) Начало в 15.00

*Посещение мастер-классов обязательно для участия в балах

Дополнительные платные мастер-классы пройдут 15 и 22 декабря (воскресенье). Начало в 18.00 Телефон для справок 8-(4872)36−77−96

Место проведения — Дворянское собрание, цокольный этаж (вход со двора)