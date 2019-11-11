В Городском концертном зале покажут оперетту Ф. Легара по мотивам комедии «Атташе посольства». Комедия была написана в 1862 году одним из отцов жанра оперетты — А. Мельяком.

Долго не могли названия. Словосочетание «весёлая вдова» ныне так привычно, что мы не замечаем ни его тонкой ироничности, ни неточности — Ганна не так уж весела. А пришло оно случайно. В театре «Ан дер Вин» был обычай давать давать льготные билеты вдовам чиновников некоторых ведомств. Разумеется, вдовы широко пользовались своим преимуществом. Директор театра Вальнер, разбираясь с делами, обронил как-то:

- Ах, эти надоедливые вдовы!

- А у нас будет веселая вдова, — подхватил находившийся в его кабинете Легар. (По-немецки эти слова отличаются одной буквой Lästig — тягостный, обременительный и lustig — веселый).

Впервые возникли в оперетте живые образы современников — женщины, завоевавшей свою любовь в поединке с искателями приданого и мужчины — не простака, проученного партнершей, а рыцаря, джентльмена, переживающего мучительный душевный разлад. Между ними стоит препятствие — огромный капитал Ганны.

Мелодика «Веселой вдовы», как и все творчество Легара одновременно национальная и в то же время интернациональная. Музыка оперетты не вписывается ни в какую схему, последовательность музыкальных номеров кажется необязательной.

С «Веселой вдовой» имя Ф. Легара пришло в Россию.

23 сентября 1906 года «Веселую вдову» показал петербургский театр «Пассаж», а через неделю - «Зимний Буфф».

В спектакле роли исполняют солисты Московской оперетты Заслуженные артисты РФ:

Наталия Мельник

Леонид Бахталин

Валерий Гончаренко

Николай Семенов

Режиссер-постановщик Заслуженный артист России Виктор Богаченко.