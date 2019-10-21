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Трофим

Трофим

В Городском концертном зале выступит артист, не нуждающийся в пиаре, чтобы поддерживать интерес к себе и своему творчеству Заслуженный артист России Сергей Трофимов.

Секрет его успеха прост и сложен одновременно — он дарит слушателю всего себя, обнажает свои самые сокровенные переживания без следа фальши. Синергия голоса, музыки и стихов, юмора и лиричности покоряет сразу.

«И вдруг понимаю — это во мне душа» — строка из хита Сергея Трофимова полностью описывает состояние его зрителей после концерта. Светлые и печальные воспоминания, подступившие слезы и радостный смех — артист мастерски извлекает звуки из музыкальных инструментов и лучшее из самых потаенных уголков сердец. За это и любим народом — за умение «достучаться», обманчиво простыми словами рассказать о самом сложном в жизни каждого: о любви и ненависти, разлуках и встречах, радости и горе. «Боже, какой пустяк!» — поет Сергей, и мы понимаем, что именно такие «пустяки» — «выкинуть хлам из дома и старых позвать друзей» — украшают жизнь и делают нас чуточку лучше.

Сергей Трофимов как явление на российской эстраде уникален не только своим музыкальным и поэтическим дарованием, но и постоянным, искренним и уважительным диалогом со зрителем. На его концерте не увидишь «пустых» глаз и кресел — его песни и разговоры со слушателями заставят даже самого жестокосердного скептика плакать и смеяться, подпевать и танцевать. Что уж говорить о давних почитателях творчества артиста, а их, считай, целая страна!

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
5 января 2020, воскресенье
19:00
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Тролль гнет ель
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21 февраля, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 700 ₽
Вечер памяти Михаила Горшенева
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29 февраля, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 700 ₽
Сказка о царе Салтане
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16 февраля, воскресенье 12:00
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 250 ₽
Тили-тили-тесто
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25 января, суббота 15:00
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 600 ₽
Жанна Бичевская
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1 февраля, суббота 17:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 400-800 ₽
Услада
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24 февраля, понедельник 17:00
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 300-400 ₽
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