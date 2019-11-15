Шоу артистов из программ «Смеяться разрешается», «Измайловский парк»

В Тульском областном центре молодежи пройдет эстрадно- юмористический концерт, в котором выступят артисты из программ «Смеяться разрешается» и «Измайловский парк»:

Ведущий Гия Гагуа — народный артист, юморист, пародист, режиссер эстрады, основатель группы «Экс-ББ»;

Николай Лукинский — заслуженный артист РФ («заслуженный негр России»), юморист, пародист, актер театра и кино, телеведущий и режиссер программ на ТВ, победитель проекта ТВ: «Король ринга»;

Ефим Смолин — писатель-сатирик, лауреат премии «Золотой Остап» и почетной премии юмористов «Золотой теленок», автор «Радио-няни», телепрограмм «Куклы» и «Колесо истории»;

а также другие артисты: юмористы и певцы (но пока это Новогодний секрет!)

Солисты «Ятор-шоу» и лауреаты международного конкурса юмора и эстрады Богдан Ятор (труба) и Екатерина Карева (электроарфа) встретят вас в фойе с новогодней музыкой на уникальных светодиодных инструментах, песнями и танцами!

Будет и Дед Мороз, который подарит вам море шампанского, множество призов за конкурсы и игры в этой новой программе!