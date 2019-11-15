Шоу артистов из программ «Смеяться разрешается», «Измайловский парк»
В Тульском областном центре молодежи пройдет эстрадно- юмористический концерт, в котором выступят артисты из программ «Смеяться разрешается» и «Измайловский парк»:
- Ведущий Гия Гагуа — народный артист, юморист, пародист, режиссер эстрады, основатель группы «Экс-ББ»;
- Николай Лукинский — заслуженный артист РФ («заслуженный негр России»), юморист, пародист, актер театра и кино, телеведущий и режиссер программ на ТВ, победитель проекта ТВ: «Король ринга»;
- Ефим Смолин — писатель-сатирик, лауреат премии «Золотой Остап» и почетной премии юмористов «Золотой теленок», автор «Радио-няни», телепрограмм «Куклы» и «Колесо истории»;
- а также другие артисты: юмористы и певцы (но пока это Новогодний секрет!)
Солисты «Ятор-шоу» и лауреаты международного конкурса юмора и эстрады Богдан Ятор (труба) и Екатерина Карева (электроарфа) встретят вас в фойе с новогодней музыкой на уникальных светодиодных инструментах, песнями и танцами!
Будет и Дед Мороз, который подарит вам море шампанского, множество призов за конкурсы и игры в этой новой программе!
Где и когда?
Тула, улица Демонстрации, 134
8 января 2020, среда
17:00
27 февраля, четверг 19:00
₽ Билеты: 1200-2600 ₽
23 февраля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 600-1000 ₽
8 января, среда 17:00
₽ Билеты: 700-2100 ₽
21 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 1700-2800 ₽
7 февраля, пятница 18:30
₽ Билеты: 350 ₽
7 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000-2000 ₽