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Шоу артистов из программ «Смеяться разрешается», «Измайловский парк»

Шоу артистов из программ «Смеяться разрешается», «Измайловский парк»

В Тульском областном центре молодежи пройдет эстрадно- юмористический концерт, в котором выступят артисты из программ «Смеяться разрешается» и «Измайловский парк»:

  • Ведущий Гия Гагуа — народный артист, юморист, пародист, режиссер эстрады, основатель группы «Экс-ББ»;
  • Николай Лукинский — заслуженный артист РФ («заслуженный негр России»), юморист, пародист, актер театра и кино, телеведущий и режиссер программ на ТВ, победитель проекта ТВ: «Король ринга»;
  • Ефим Смолин — писатель-сатирик, лауреат премии «Золотой Остап» и почетной премии юмористов «Золотой теленок», автор «Радио-няни», телепрограмм «Куклы» и «Колесо истории»;
  • а также другие артисты: юмористы и певцы (но пока это Новогодний секрет!)

Солисты «Ятор-шоу» и лауреаты международного конкурса юмора и эстрады Богдан Ятор (труба) и Екатерина Карева (электроарфа) встретят вас в фойе с новогодней музыкой на уникальных светодиодных инструментах, песнями и танцами!

Будет и Дед Мороз, который подарит вам море шампанского, множество призов за конкурсы и игры в этой новой программе!

Где и когда?
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
8 января 2020, среда
17:00
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Касса
Валерий Сюткин
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27 февраля, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1200-2600 ₽
Женщины для мужчин
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23 февраля, воскресенье 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
Шоу артистов из программ «Смеяться разрешается», «Измайловский парк»
Купить билет
8 января, среда 17:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 700-2100 ₽
Тамара Гвердцители
Купить билет
21 марта, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1700-2800 ₽
Татьяна Мосина и оркестр русских народных инструментов «Тула»
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7 февраля, пятница 18:30
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 350 ₽
Louna
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7 марта, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000-2000 ₽
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