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Сниму квартиру

Сниму квартиру

В Городском концертном зале покажут лирическую комедию об одной квартирной афере.

Оказавшись невольными жертвами то ли аферы, то ли простого недоразумения, трое мужчин арендуют одну и ту же квартиру. Деньги заплачены за полгода вперед, квартирная хозяйка пропала, и три незнакомых человека вынуждены делить между собой небольшой пентхаус в центре Москвы. Они готовы поубивать друг друга, но выясняется, что простая человеческая солидарность, сострадание и сопереживание способны творить чудеса и менять судьбы взрослых состоявшихся мужчин.

В спектакле заняты:

  • А. Наумов/ М. Церишенко
  • К. Соловьев
  • С. Медведев/ И. Скицан

Продолжительность спектакля 2 часа с антрактом.

Приглашаем зрителей на спектакль с участием Константина Соловьева в январе, а пока предлагаем поближе познакомиться с актером в фильме «Остров обреченых», который демонстрируется с 25 ноября на НТВ, где он исполняет главную роль.

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
4 января 2020, суббота
18:30
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Касса
7000$
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22 февраля, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800 ₽
Кто похитил Новый год?
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8 января, среда 12:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
Clockwork Times
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25 января, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Мистер Икс
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7 февраля, пятница 19:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 500-1100 ₽
Рок-ёлка
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6 января, понедельник 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 300 ₽
Вечеринка в стиле сериала Sex and the City
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7 марта, суббота 20:00
Public, ресторан
 ₽  Билеты: 1000-1500 ₽
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