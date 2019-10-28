Сниму квартиру

В Городском концертном зале покажут лирическую комедию об одной квартирной афере.

Оказавшись невольными жертвами то ли аферы, то ли простого недоразумения, трое мужчин арендуют одну и ту же квартиру. Деньги заплачены за полгода вперед, квартирная хозяйка пропала, и три незнакомых человека вынуждены делить между собой небольшой пентхаус в центре Москвы. Они готовы поубивать друг друга, но выясняется, что простая человеческая солидарность, сострадание и сопереживание способны творить чудеса и менять судьбы взрослых состоявшихся мужчин.

В спектакле заняты:

А. Наумов/ М. Церишенко

К. Соловьев

С. Медведев/ И. Скицан

Продолжительность спектакля 2 часа с антрактом.

Приглашаем зрителей на спектакль с участием Константина Соловьева в январе, а пока предлагаем поближе познакомиться с актером в фильме «Остров обреченых», который демонстрируется с 25 ноября на НТВ, где он исполняет главную роль.