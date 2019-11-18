На сцене Городского концертного зала выступит певица Валерия.

Это человек, чья любовь к музыке определила всю ее дальнейшую жизнь. Она выбрала свой единственно возможный путь, с которого не сворачивает уже на протяжении многих лет. Сейчас, в жизни Валерии настал такой момент, когда необходимо сделать рывок, поэтому она едет с концертным туром по всей стране. Валерия говорит, что ее новый концерт станет настоящей сенсацией, ведь команда, с которой она работает — люди невероятно талантливые и одухотворенные. Секрет успеха концертов Валерии в том, что помимо отличных песен, а репертуар певицы, как известно, постоянно пополняется новыми современными хитами, она предлагает зрителям незабываемое шоу.

Режиссером «К Солнцу» стал Андрей Сычёв, который воплотил в жизнь даже самые креативные идеи Валерии. Андрей — автор и постановщик резонансных событий в области шоу бизнеса и телевизионных программ. «Первого канала», обладателем 4-х премий Тэфи, с 2010 года является Академиком Академии Российского Телевидения. Шоу «К Солнцу», по праву получившее Российскую Национальную Музыкальную Премию «Виктория» 2018 года в номинации «Концерт года», — очередное подтверждение, что среди современных поп-див Валерии нет равных! Её голос в сочетании с живыми инструментами приобретает радужные краски. Концерт «К Солнцу» прошел в поддержку одноименного альбома Валерии, релиз которого состоялся 5 декабря 2017 года. Наконец, и у зрителей в других городах появилась возможность увидеть часть этого шоу и зарядиться от Валерии её неиссякаемой энергией. В концерте, помимо новых модных песен, также прозвучат хиты прошлых лет. Конечно же, кроме этого, Валерия приготовила немало сюрпризов и музыкальных подарков своим поклонникам.