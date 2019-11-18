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Валерия

Валерия

На сцене Городского концертного зала выступит певица Валерия.

Это человек, чья любовь к музыке определила всю ее дальнейшую жизнь. Она выбрала свой единственно возможный путь, с которого не сворачивает уже на протяжении многих лет. Сейчас, в жизни Валерии настал такой момент, когда необходимо сделать рывок, поэтому она едет с концертным туром по всей стране. Валерия говорит, что ее новый концерт станет настоящей сенсацией, ведь команда, с которой она работает — люди невероятно талантливые и одухотворенные. Секрет успеха концертов Валерии в том, что помимо отличных песен, а репертуар певицы, как известно, постоянно пополняется новыми современными хитами, она предлагает зрителям незабываемое шоу.

Режиссером «К Солнцу» стал Андрей Сычёв, который воплотил в жизнь даже самые креативные идеи Валерии. Андрей — автор и постановщик резонансных событий в области шоу бизнеса и телевизионных программ. «Первого канала», обладателем 4-х премий Тэфи, с 2010 года является Академиком Академии Российского Телевидения. Шоу «К Солнцу», по праву получившее Российскую Национальную Музыкальную Премию «Виктория» 2018 года в номинации «Концерт года», — очередное подтверждение, что среди современных поп-див Валерии нет равных! Её голос в сочетании с живыми инструментами приобретает радужные краски. Концерт «К Солнцу» прошел в поддержку одноименного альбома Валерии, релиз которого состоялся 5 декабря 2017 года. Наконец, и у зрителей в других городах появилась возможность увидеть часть этого шоу и зарядиться от Валерии её неиссякаемой энергией. В концерте, помимо новых модных песен, также прозвучат хиты прошлых лет. Конечно же, кроме этого, Валерия приготовила немало сюрпризов и музыкальных подарков своим поклонникам.

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Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
7 января 2020, вторник
19:00
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Касса
Вечеринка в стиле милитари
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23 февраля, воскресенье 20:00
Место проведения уточняется
 ₽  Билеты: 1000-1500 ₽
Шоу артистов из программ «Смеяться разрешается», «Измайловский парк»
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8 января, среда 17:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 700-2100 ₽
7000$
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22 февраля, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800 ₽
Тамара Гвердцители
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21 марта, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1700-2800 ₽
Вечеринка в стиле сериала Sex and the City
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7 марта, суббота 20:00
Public, ресторан
 ₽  Билеты: 1000-1500 ₽
Сказка о царе Салтане
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16 февраля, воскресенье 12:00
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 250 ₽
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