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Щелкунчик

Щелкунчик

В Городском концертном зале пройдет классический балет «ЩЕЛКУНЧИК»
в волшебной иллюзии 3D декораций.

«Щелкунчик» в исполнении артистов балета «Возрождение» — это яркий спектакль для всей семьи. Особенность его содержания в иллюзионном наполнении. Такого рода постановка — яркий пример творческой синергии. Слияния двух равнозначных видов искусства: Балета и Магии. Кукольных дел мастер, Дроссельмейер — здесь самый настоящий маг, который дарит зрителям возможность насладиться волшебством микромагии, иллюзий, фокусов и превращений органично переплетающихся с искусством классического танца и драматургией спектакля.

В редакции Национального русского балета «Возрождение» особая красочность, благодаря новым волшебным 3D декорациям, которые создают иллюзию полного погружения в сказочный мир.

 

Доброта и смелость юной Марии, сумевшей разглядеть духовную красоту и
благородство прекрасного Принца в неказистой деревянной игрушке; храбрость и сила духа Щелкунчика, победившего войско коварного Мышиного Короля — восхищают и наполняют сердца верой в силу добра и любви.

Продолжительность спектакля: 1 час 40 минут
в 2-х актах, 4-х картинах, с прологом и эпилогом.

Композитор: П.И. Чайковский
Либретто: М.И. Петипа
Хореография: В.И. Анучин

Для малышей до 3-х лет включительно вход на мероприятие свободный без предоставления отдельного места.

 

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
3 января 2020, пятница
11:00
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