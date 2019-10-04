В Городском концертном зале пройдет классический балет «ЩЕЛКУНЧИК»

в волшебной иллюзии 3D декораций.

«Щелкунчик» в исполнении артистов балета «Возрождение» — это яркий спектакль для всей семьи. Особенность его содержания в иллюзионном наполнении. Такого рода постановка — яркий пример творческой синергии. Слияния двух равнозначных видов искусства: Балета и Магии. Кукольных дел мастер, Дроссельмейер — здесь самый настоящий маг, который дарит зрителям возможность насладиться волшебством микромагии, иллюзий, фокусов и превращений органично переплетающихся с искусством классического танца и драматургией спектакля.

В редакции Национального русского балета «Возрождение» особая красочность, благодаря новым волшебным 3D декорациям, которые создают иллюзию полного погружения в сказочный мир.

Доброта и смелость юной Марии, сумевшей разглядеть духовную красоту и

благородство прекрасного Принца в неказистой деревянной игрушке; храбрость и сила духа Щелкунчика, победившего войско коварного Мышиного Короля — восхищают и наполняют сердца верой в силу добра и любви.



Продолжительность спектакля: 1 час 40 минут

в 2-х актах, 4-х картинах, с прологом и эпилогом.



Композитор: П.И. Чайковский

Либретто: М.И. Петипа

Хореография: В.И. Анучин