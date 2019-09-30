Новогодняя вечеринка в немецких традициях
В ресторанном комплексе Forest пройдет тематическая вечеринка — Новый год в немецком стиле. В программе яркое шоу, сюрпризы, национальные угощения и напитки.
Все вышеперечисленное входит в стоимость билета в зависимости от его категории:
Внимание! До 29 декабря действуют специальные цены со скидкой.
-
Входной билет: включает место за столом, шоу-программу, сюрпризы. Цена:
1000р. 950 р.
-
Стандарт: включает место за столом, напитки от ресторана, шоу-программу, сюрпризы. Цена:
1500 р.1300 р.
-
VIP: включает лучшие vip-места, полноценный банкет от ресторана, шоу-программу, сюрпризы. Цена:
3000р.2900 р.
Где и когда?
Тула, Староникитская, д. 54
30 декабря 2019, понедельник
20:00
4 марта, среда 19:00
₽ Билеты: 1200-2200 ₽
24 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽
8 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 700 ₽
5 марта, четверг 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
31 января - 1 февраля 2020
₽ Билеты: 600-1300 ₽
18 января, суббота 15:00
₽ Билеты: 400 ₽