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Новогодняя вечеринка в немецких традициях

Новогодняя вечеринка в немецких традициях

В ресторанном комплексе Forest пройдет тематическая вечеринка — Новый год в немецком стиле. В программе яркое шоу, сюрпризы, национальные угощения и напитки.

Все вышеперечисленное входит в стоимость билета в зависимости от его категории:

Внимание! До 29 декабря действуют специальные цены со скидкой.

  • Входной билет: включает место за столом, шоу-программу, сюрпризы. Цена: 1000р. 950 р.
  • Стандарт: включает место за столом, напитки от ресторана, шоу-программу, сюрпризы. Цена: 1500 р. 1300 р.
  • VIP: включает лучшие vip-места, полноценный банкет от ресторана, шоу-программу, сюрпризы. Цена: 3000р. 2900 р.

 

Где и когда?
Forest, ресторанный комплекс
Тула, Староникитская, д. 54
30 декабря 2019, понедельник
20:00
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