Новогодняя вечеринка в немецких традициях

В ресторанном комплексе Forest пройдет тематическая вечеринка — Новый год в немецком стиле. В программе яркое шоу, сюрпризы, национальные угощения и напитки.

Все вышеперечисленное входит в стоимость билета в зависимости от его категории:

Внимание! До 29 декабря действуют специальные цены со скидкой.