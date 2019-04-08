И снова С Наступающим!

В Городском концертном зале пройдено новогодняя почти комедия с участием Николая Фоменко и Леонида Ярмольника.

По сюжету знаменитый телеведущий, Кирилл Цандер за пару часов до Нового года возвращается домой и узнаёт… что от него ушла жена, забрав с собой дочь. Он вытаскивает праздничный стол на лестничную площадку и собирается встречать Новый год в одиночестве, в обществе разве что двух лифтов с раздвижными дверями. Но тут…

… дверь одного из лифтов открывается и появляется… Дед Мороз, который оказывается однокурсником Цандера. Только у него, Михаила Громова, жизнь сложилась далеко не так благополучно. Две непохожих судьбы, два полярных характера. Русский и еврей, бедный и богатый, несчастный и счастливый — но всё это уже не очень важно. ОНИ — АКТЕРЫ. Они лицедействуют со всей актерской страстью и фантазией. А лифт привозит все новых и новых «пассажиров» которые тоже становятся участниками новогодней истории. И праздничная ночь, как ей и положено, как и бывает всегда в России, объединяет, лечит, дает надежду.

Блистательная игра двух замечательных актёров Николая Фоменко и Леонида Ярмольника заставляет зрителей два часа то хохотать, то плакать.