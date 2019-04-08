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И снова С Наступающим!

И снова С Наступающим!

В Городском концертном зале пройдено новогодняя почти комедия с участием Николая Фоменко и Леонида Ярмольника.

По сюжету знаменитый телеведущий, Кирилл Цандер за пару часов до Нового года возвращается домой и узнаёт… что от него ушла жена, забрав с собой дочь. Он вытаскивает праздничный стол на лестничную площадку и собирается встречать Новый год в одиночестве, в обществе разве что двух лифтов с раздвижными дверями. Но тут…

… дверь одного из лифтов открывается и появляется… Дед Мороз, который оказывается однокурсником Цандера. Только у него, Михаила Громова, жизнь сложилась далеко не так благополучно. Две непохожих судьбы, два полярных характера. Русский и еврей, бедный и богатый, несчастный и счастливый — но всё это уже не очень важно. ОНИ — АКТЕРЫ. Они лицедействуют со всей актерской страстью и фантазией. А лифт привозит все новых и новых «пассажиров» которые тоже становятся участниками новогодней истории. И праздничная ночь, как ей и положено, как и бывает всегда в России, объединяет, лечит, дает надежду.

Блистательная игра двух замечательных актёров Николая Фоменко и Леонида Ярмольника заставляет зрителей два часа то хохотать, то плакать.

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Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
25 декабря 2019, среда
19:00
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Касса
Вечеринка в стиле сериала Sex and the City
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7 марта, суббота 20:00
Public, ресторан
 ₽  Билеты: 1000-1500 ₽
Тамара Гвердцители
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21 марта, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1700-2800 ₽
Стас Пьеха
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4 февраля, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1600-2700 ₽
EL MENTAL
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7 января, вторник 19:00
М2, рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Звезды дискотек 90-х
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5 марта, четверг 19:00
Тульский Государственный Цирк
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Шоу артистов из программ «Смеяться разрешается», «Измайловский парк»
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8 января, среда 17:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 700-2100 ₽
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