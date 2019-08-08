Выходные в Туле: 9-11 августа

На выходных очень насыщенная культурная программа: яркое пятно на карте города «Театральный дворик», День физкультурника, ярмарки мёда, фестиваль регги и ярмарка необычных товаров из Китая и Японии.

Фестивали

Когда: 9-11 августа, пятница-воскресенье, карнавальное шествие (сквер около памятника Мосину) — 9 августа в 17.30, торжественное открытие (площадь Ленина) — 9 августа в 18.30. Полная программа по ссылке.

Где: на 16 театральных площадках на ул. Металлистов, на территории Тульского кремля и Казанской набережной.

Вход свободный, предварительная запись на ночную программу по смс на номер 71-67-33.

На выходных город погрузится в атмосферу спектаклей, карнавала, живых статуй, музыки и перформансов. Гостей ждет калейдоскоп представлений, музыки, смеха и волшебства.

Фестиваль пройдет под девизом «Весь мир — театр». В этом году в программе будет много нового и интересного. Появились новые музыкальные и театральные коллективы, например петербургская группа «Доброночь» и итальяно-рязанский театральный коллектив Feelin's & Savoldelli, татарский цирковой коллектив «Легкие крылья» с трюковым интерактивным клоун-представлением и забавные белочки в составе театра ARTist из Череповца.

В ночь на 11 августа на Казанской набережной запланирована «Ночь театра». Своеобразный театральный марафон продлится от заката до рассвета. Также в ночное время в рамках марафона пройдет зрелищное шествие с факелами. Полная программа – по ссылке.

Когда: 10 августа, суббота, начало работы торговых рядов — 8.00, торжественное открытие — 11.00. Полная программа доступна по ссылке.

Где: Красная площадь, Епифань, Кимовский район.

Вход на ярмарку свободный, экскурсионная поездка с трансфером— до 1810 р., до 16 лет — 1435 р., студенты/пенсионеры — 1685 р.

Накануне Медового Спаса на Красной площади Епифани пройдут масштабные ярмарочные гулянья. Самые яркие символы епифанского разгуляя — медовые и сувенирные ряды, концертные программы с участием фольклорных коллективов, мастеров и торговцев, пасечников из соседних областей и жителей Верхнего Подонья.

В честь празднования 500-летия Тульского кремля на ярмарке появится Стрелецкая слобода, где гостей будут знакомить с военными традициями стрельцов и казаков.

Еще один бонус ждет гостей в этом году. Музей-заповедник «Куликово поле» организует однодневную поездку из Тулы на Епифанскую ярмарку с посещением главных достопримечательностей и музеев Куликова поля: Музей купеческого быта в Епифани с экскурсией и чаепитием — фестиваль «Епифанская ярмарка» — Музей Куликовской битвы с экскурсией — Мемориал на Красном холме с осмотром памятника-колонны Дмитрию Донскому и храма-памятника Сергия Радонежского.

Когда: 10 августа, суббота, 16.00.

Где: Likerka Loft, Тула, пр. Ленина, 85.

Вход свободный.

На территории Likerka Loft пройдет фестиваль регги, который погрузит в добрую и размеренную атмосферу Ямайки.

Line-up: Andrey HoT, Fromz, Symmetric, Infinite Search, Sorelab, MF, TCH, JamminGo, TomOrRow.

Кроме музыкальной программы гостей ждет масса развлечений:

отдых от городской суеты в шезлонге с парочкой замечательных коктейлей от Х-bar,

афрокосички у кудесниц в Tardis,

татуировкив студии Pink tattoo,

танцевальный мастер-класс от BM1.

И это далеко не всё! Только в этот день для всех будет действовать система скидок.

А еще на этой неделе в Калужской области пройдет фестиваль Rock on the Water, а уже через неделю в Тульскую область приедет самая сексуальная рокерша, бывшая модель журнала Maxim Юлия Кроу. Все подробности в обзоре самых интересных фестивалей этого лета — по ссылке.

День физкультурника

Когда: 10 августа, суббота, 10.00.

Где: Тула, площадь Ленина, Казанская набережная.

Вход свободный.

В субботу в Туле пройдут масштабные празднования Дня физкультурника!

В течение дня на площади Ленина туляков и гостей города ждут лотереи, конкурсы и подарки. Начнется праздник с зарядки, которую проведут тульские звезды спорта — ПФК «Арсенал», БК «Арсенал», ВК «Тулица». Участников организаторы обеспечат бесплатной водой, детям приготовят кислородные коктейли. Каждому подарят стильный браслет «Физкульт-привет, Тула».

А на Казанской набережной состоится турнир по летнему хоккею.

Когда: 10 августа, суббота, 16.00.

Где: Тульский областной краеведческий музей, Тула, улица Советская, 68.

Вход свободный.

В честь Дня физкультурника пройдет встреча с заслуженным работником физической культуры РСФСР Борисом Дейчем. В рамках встречи Борис Семёнович расскажет о своей профессиональной деятельности и ответит на все вопросы.

Многим жителям Тулы имя Бориса Семёновича знакомо. Он — заслуженный работник физической культуры РСФСР, судья всесоюзной категории. У него множество наград, в том числе золотая статуэтка, изображающая бегущего человека, с надписью «За преданность спорту». Борис Дейч проработал в ТГПУ им. Л. Н. Толстого более 60 лет и стал для многих не просто учителем физкультуры или тренером по стрельбе, но и мудрым советчиком.

Концерты

Когда: 10 августа, суббота, 19.00, вход на территорию открыт с 9.00.

Где: «Золотой город», туристический центр, село Петропавловское, улица Степная, 19. Из Тулы курсирует фирменный автобус с 14.00 до 18.00, от парковки, расположенной рядом с музеем «Тульские самовары».

Цена: взрослые — 1000 р., дети 6-10 лет — 500 р., дети до 6 лет — бесплатно.

На фестивальной площадке «Среднерусской возвышенности» выступят кумиры 90-х –группа «На-На». Музыканты исполнят все свои лучшие хиты. Перед концертом можно прогуляться по живописным уголкам «Золотого города»: посетить сад с фонтанами, домик для чайных церемоний, буддийский храм «Счастье», который погружает гостей в невероятную атмосферу легкости и спокойствия. На территории парка работает конюшня, где можно покататься на лошадях.

Когда: 10 августа, суббота, 19.00.

Где: «Октава», творческий индустриальный кластер, Тула, улица Каминского, 24.

Вход по предварительной регистрации.

В «Октаве» пройдет концерт группы Porto Color. Событие пройдет на террасе кластера при поддержке мета-рюмочной Lil Pil. Их джазовые композиции настраивают на магическую волну летней ночи. Если представить, что Porto Color — небольшой загадочный город, то эти 10 песен звучали бы на его улицах. Вы бы услышали эту музыку под конец карнавала, из окна проезжающего такси, в табачном магазине на углу и на пляже или по радио.

Когда: 10 августа, суббота, 18.00.

Где: на территории Тульского кремля.

Вход свободный.

На Соборной площади кремля состоится концерт биг-бэнда Губернаторского духового оркестра Тульской областной филармонии. Музыканты представят программу «Феерия в стиле свинг». В программе джазовые стандарты, популярная отечественная и зарубежная джазовая музыка.

Концерт пройдет в рамках празднования 500-летия возведения Тульского кремля как начала создания Большой засечной черты.

События

Когда: 10 августа, суббота, 15.00.

Где: Городской концертный зал, Тула, улица Советская, 2.

Цена: 13.30−15.00 — выдача предзаказов и купонов 700−2000 р., после 15.00 вход свободный.

В Городском концертном зале пройдет летняя ярмарка аниме-атрибутики, организованная магазином «Аками». На ярмарке гости найдут всё из любимых аниме, сериалов, фэнтези, групп и просто интересных штуки из Японии, Кореи и Китая.

Официальное открытие ярмарки состоится в 15.00. С этого времени вход на ярмарку свободный. Но по традиции можно прийти раньше.

С 14.00 на ярмарку могут попасть посетители, сделавшие и оплатившие предварительные заказы на сумму от 700 р. Также за час до официального открытия пропускаются гости, которые приобретают на входе купонную книжку стоимостью 2000 р. Внутри ярмарки купоны приравниваются к обычным деньгам, и вы тратите их на покупки. После, если у вас останутся купоны, вам вернут сдачу деньгами.

Когда: 10 августа, суббота, 19.00 и 21.30.

Где: «Типография», культурный центр, Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а.

Цена: 500-700 р.

В «Типографии» пройдет очередной вечер стендапа. На сцене выступит легендарный комик Александр Долгополов. Он постоянно принимает участие в юмористических шоу канала ТНТ и ведет популярное на youtube шоу «Порараз бирацца» с Алексеем Квашонкиным, Гариком Оганисяном и Идраком Мирзализаде.

Когда: 11 августа, воскресенье, 10.00.

Где: Тула, Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова.

Вход свободный.

На фонтанной площади Центрального парка откроется большая ярмарка мёда. Гостей ждет концертная программа с участием тульских артистов.

На фонтанной площади – обнимашки, фотографии и большая анимационная программа с белочкой Леттой и другими сказочными героями, которые приедут в ЦПКиО из «Лето Парка».

Спорт

Когда: 11 августа, воскресенье, 14.00.

Где: Центральный стадион «Арсенал», Тула, проспект Ленина, 87.

Цена: по билетам для взрослых — от 200 рублей, для детей (до 14 лет) — 100 рублей. Дети до 7 лет включительно в сопровождении взрослых могут посещать матчи бесплатно при условии, что не занимают отдельного места.

На Центральном стадионе «Арсенал» состоится игра 5-го тура чемпионата России по футболу. На поле встретятся тульский «Арсенал» и команда «Уфа» из Башкортостана.

Когда: 10 августа, суббота, 18.00.

Где: Новомосковск, Городская площадь, ул. Октябрьская/Комсомольская, 23.

Вход свободный.

На Городской площади Новомосковска состоится шоу-турнир «Мастер Мускул 2019». Гостей ждет большое шоу по силовому экстриму.

Детям

Когда: 11 августа, воскресенье, 10.30.

Где: молодежное пространство «Искра», Тула, ул. Советская, 11.

Цена: 700 р. — семейный билет: 1 взрослый + 1 ребенок, 200 р. — ещё один член семьи.

В фотостудии «Фабрика» на территории «Искры» пройдет музыкальный беби-спектакль. Беби-театр отличается от классического детского театра тем, что в нем нет возвышающейся сцены и отдельного зрительного зала, чтобы малыши-зрители находились прямо в центре театрального действа, ведь они в этом возрасте так хотят быть участниками происходящего! Главными действующими лицами выступят трогательные котята, которые отправятся в увлекательное путешествие и заведут новые знакомства.

Всё действо будет сопровождаться живым звучанием миниатюр из цикла «Карнавал животных» Камиля Сен-Санса в фортепианном переложении.

А что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

На этой неделе открылся онлайн-кинотеатр в «Искре». До 1 сентября здесь можно будет смотреть отличные фильмы на свежем воздухе. Сеансы проходят в 14.00, 16.00, 18.00 и 20.30. На ближайших выходных покажут 11 отличных фильмов. Не пропустите!

Цена: от 140 р.

О премьере этого фильма не слышал разве что ленивый. Второй день соцсети пестрят фотожабами после визита в Москву режиссера фильма Квентина Тарантино. Он приехал, чтобы лично представить премьеру фильма в Москве.

Действие фильма происходит в Голливуде 1969 года. Известный телевизионный актер Рик Далтон и его дублер Клифф Бут пытаются найти свое место в стремительно меняющемся мире киноиндустрии. Главные роли сыграли звезды Голливуда — Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт, Аль Пачино и др.

Цена: от 140 р.

Еще одна новинка этой недели — анимационный фильм по мотивам мультсериала «Даша-путешественница». Зрители мультфильма помнят девочку, которая всё детство провела вместе с родителями в джунглях и научилась ориентироваться в лесах и общаться с дикими животными. По сюжету нового фильма Даша, она же Дора, уже выросла и переходит в старшую школу. Здесь ей предстоит столкнуться с подростковыми проблемами — завистливыми одноклассницами, соперничеством и другими трудностями. А еще в этом фильме пропадают родители героини, и ей предстоит их отыскать.

Желаем вам прекрасного отдыха и напоминаем, что остальные события доступны на Myslo/Afisha, а купить билеты можно в Myslo-кассе.