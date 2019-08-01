В Туле пройдет ежегодный городской фестиваль уличных театров «Театральный дворик». На три дня город погрузится в атмосферу спектаклей, карнавала, живых статуй, музыки и перфомансов. Гостей ждет калейдоскоп представлений, музыки, смеха и волшебства.
В этом году фестиваль пройдет под девизом «Весь мир — театр». В фестивале примут участие многочисленные российские и зарубежные коллективы. Действие развернется на 16 театральных площадках на ул. Металлистов, на территории Тульского кремля и Казанской набережной.
В этом году в программе будет много нового и интересного. Появились новые музыкальные и театральные коллективы, например петербургская группа «Доброночь» и итальяно-рязанский театральный коллектив Feelin's & Savoldelli, татарский цирковой коллектив «Легкие крылья» с трюковым интерактивным клоун-представлением и забавные белочки в составе театра ARTist из Череповца.
В ночь на 11 августа на Казанской набережной запланирована «Ночь театра». Своеобразный театральный марафон продлится от заката до рассвета. Также в ночное время в рамках марафона пройдет зрелищное шествие с факелами.
Публикуем полную программу фестиваля.
17.00 Построение на шествие (сквер около памятника Мосину).
17.30−18.30 Карнавальное шествие (от ул. Мосина — по улице Металлистов — на Площадь им. Ленина).
Площадь имени Ленина
18.30−18.40 Церемония открытия XI Международного Фестиваля уличных театров «Театральный дворик».
18.40−19.40 Парад участников.
19.40−20.15 Барабанное шоу Drum Drive (Архангельск).
20.20−21.20 Театр-лаборатория Елены Порошиной «Команда +" (Серпухов). Спектакль «Легенда о русалке».
21.20−21.30 Шоу-проект «Стихия» (Тула). Огненное шоу Urban.
21.35−22.00 Театр огня «Эра» (Тула). Огненное шоу CARTeBLANCHe.
Театральные ворота (ул. Металлистов, 19)
19.35−20.00 Проект Дарьи Гордеевой «Без Слов» (Тула). «Не было ветру».
20.00−20.30 Струнный ансамбль El Classic (Тула).
20.35−21.10 Театр танца Монплезир (Санкт-Петербург). «Магия барокко».
21.15−22.00 Джазовая группа «Билет на М.А.Р.С.» (Тула).
Театральная парковка (ул. Металлистов, 3)
20.00−20.50 Театр «НоС» (Санкт-Петербург). Спектакль-перформанс «Метаморфозы».
20.50−21.30 Уличный театр «Легкие крылья» (Альметьевск). Площадной спектакль «Однажды в цЫрке».
21.30−22.00 Уличный театр «Безлимит» («BezlimF (theater)») (Санкт-Петербург). Спектакль «Кстати о птичках».
Горячая брусчатка (Памятник городовому)
19.30−20.40 Театр танца [ОТРАЖЕНИЯ] (Беларусь, Минск). «Неотправленные письма».
20.45−21.20 Уличный театр «Беспредел» (Санкт-Петербург). Спектакль-ирония «Аюшки-Вайфаюшки. Версия 2.0».
21.25−22.00 Happy People Project (Москва). Интерактивный спектакль «Золотая змейка».
Театральная площадь (Казанская набережная)
20.00−20.30 Batucada Baltic Band (Санкт-Петербург). Барабанное шоу.
20.30−21.00 Лиза Гвоздик (Санкт-Петербург). «Уличное кабаре».
21.00−22.00 Ансамбль позитивной музыки «Парнас» (Рязань).
Teatrtula.ru (Казанская набережная)
19.30−21.30 ТЕАТР УЛИЦ «Дож» — независимая клоунада (Москва). «BAMBINICIRCO», цирковая интерактивная шоу-программа.
Фонтанка (Крестовоздвиженская пл.)
20.00−20.50 Театр ARTist (Череповец). Спектакль «Белки в кругосветке».
20.50−21.30 Театр в гриме «DeBufo» (Уфа). Интерактивный спектакль «Цирк уехал».
21.30−22.00 Театр имени Которого Нельзя Называть (Санкт-Петербург). «Синема».
Два коридора
-
Театральный проезд 1 (от Крестовоздвиженской пл. до памятника городовому)
19.40−22.00.
-
Театр «СоЛу» (Санкт-Петербург) — Спектакль-променад «Полосатые элементы»;
-
Веселые великаны (Беларусь, Могилёв);
-
Е. Гитис (Москва) — «Сумасшедший велосипед»;
-
Непредсказуемый Предсказатель и Загадочная Гадалка (Санкт-Петербург).
-
Театральный проезд 2 (от ул. Металлистов, 19 до ул. Металлистов, 3)
19.40−22.00.
-
Е. Гитис (Москва) — «Сумасшедший велосипед»;
-
Непредсказуемый Предсказатель и Загадочная Гадалка (Санкт-Петербург);
-
Живые статуи — Уличный Театр «Барселона» (Тольятти-Москва);
-
К212 (Беларусь, Минск);
-
Живые статуи «Cross Time» (Беларусь, Минск);
-
Studio «Iron mask» (Украина, Харьков);
-
Уличный Театр СЮРЛЕДОН (Ростов-на-Дону);
-
Некоммерческое Партнерство «Творческая Студия «Движитель» (Барнаул);
-
Арт-студия «Лайм» (Казань);
-
Творческая мастерская «Венеция» (Тула).
20.00−20.45 Оркестр «Вторая линия» (Москва).
10 августа
Международный чемпионат живых скульптур (ул. Металлистов).
15.00−18.30
-
К212 (Беларусь, Минск);
-
Живые статуи Cross Time (Беларусь, Минск);
-
Studio Iron mask (Украина, Харьков);
-
Уличный Театр СЮРЛЕДОН (Ростов-на-Дону);
-
Некоммерческое Партнерство «Творческая Студия «Движитель» (Барнаул);
-
Арт-студия «Лайм» (Казань);
-
Уличный Театр «Барселона» (Тольятти-Москва);
-
Творческая мастерская «Венеция» (Тула).
Галёрка (рядом с подземным переходом со стороны Казанской набережной)
19.15−20.00 Барабанное шоу Brincadeira (Испания).
20.00−20.30 Bloco Clandestino (Москва). Барабанно-хореографическое шоу.
20.30−21.00 Барабанное шоу Drum Drive (Архангельск).
La Rambla (от пам. Мосину до Кремля по ул. Металлистов)
17.00−17.45 Барабанное шоу Brincadeira (Испания).
Театральные ворота (ул. Металлистов, 19)
18.00−18.45 Барабанное шоу Drum Drive (Архангельск).
18.45−19.15 Театр ARTist (Череповец). Спектакль «Белки в кругосветке».
19.20−20.20 Театр в гриме De Bufo (Уфа). Спектакль «Клюква».
20.30−21.20 Уличный театр «Легкие крылья» (Альметьевск). Площадной спектакль «Однажды в цЫрке».
21.20−22.00 Happy People Project (Москва). Интерактивный спектакль «Золотая змейка».
Театр FM (площадка рядом с беседкой «Волна»)
18.30−19.10 Batucada Baltic Band (Санкт-Петербург). Барабанное шоу.
19.10−19.40 Студия цыганского танца BohoDance (Тула). «Цыганская душа».
19.45−20.15 «Аракс». Школа танцев Екатерины Юруть (Тула). Bellydance&show.
20.35−20.50 Dancegroup Iron Tribe (Тула).
20.55−21.15 Школа танцев Cubana Club (Тула). Сальса.
21.15−22.00 Творческая группа Веры Трофимовой (ТГВТ) (Тула). «Волшебство мюзикла».
Music Patio Fest (двор ул. Металлистов, 16)
17.45−18.30 Группа «Тень Города» (Тула). «Мелодия лета».
18.40−19.25 Мигель и Группа Amigos de Corazon (Россия — Перу).
19.40−20.10 Кроссовер-ансамбль Red Sparrow Band (Тула).
20.10−20.50 Позитив-бэнд Jazzophrenia (Тула).
21.00−22.00 Группа Feelin’s и Boris Savoldelli (Россия, Рязань — Италия).
«Амфитеатр» (беседка на набережной)
18.00−18.30 Струнный ансамбль El Classic (Тула).
18.40−19.10 Дуэт «Наедине» (Тула).
19.15−19.25 Творческое объединение «Индрик» (Тула). «Водевиль».
19.30−20.00 Театр танца Монплезир (Санкт-Петербург). «Магия барокко».
20.05−20.30 Студия цыганского танца BohoDance (Тула). «Испанские краски».
20.35−21.00 Александра Зиборова (Москва). HangDrum.
Авансцена (ул. Металлистов, 12−14)
18.00−18.40 Happy People Project (Москва). Интерактивный спектакль «Золотая змейка».
18.45−19.25 Fane Solamente (Испания).
19.30−20.20 Театр «НоС» (Санкт-Петербург). Спектакль-перформанс «Метаморфозы».
20.25−21.00 Уличный театр «Беспредел» (Санкт-Петербург). Спектакль «Безумная семейка».
21.10−22.00 Театр имени Которого Нельзя Называть (Санкт-Петербург). «Синема».
Театральная парковка (ул. Металлистов, 3)
17.00−17.30 Лиза Гвоздик (Санкт-Петербург). «Уличное кабаре».
17.30−18.30 Театр танца [ОТРАЖЕНИЯ] (Беларусь, Минск). «Концерт по заявкам».
18.35−19.20 Театр «СоЛу» (Санкт-Петербург). Эксцентрическая комедия «Утро на марсе».
19.30−20.20 ТЕАТР УЛИЦ «ДОЖ» — независимая клоунада (Москва)."BREDLAM» — салонное ревю в одном акте.
20.30−21.00 Детская театральная школа-студия «ЭРМИТАЖик» (Тула). Спектакль «Легенды ночных фонариков».
21.00−21.25 Барабанное шоу Crazy Army Drum Show (Тула).
Театр под балконом (ул. Металлистов, 6)
18.00−18.40 Уличный театр «Легкие крылья» (Альметьевск). Площадной спектакль «Однажды в цЫрке».
18.40−19.05 Театр «АНТИ» (Тула — Москва). Перформанс «Типичный академизм».
19.10−19.40 Уличный театр «Беспредел» (Санкт-Петербург). Спектакль «Безумная семейка».
19.35−20.00 Тульская региональная общественная организация «Клуб свинговых танцев». (Клуб свинговых танцев Ё.П.Р.С.Т .) (Тула). «Мы танцуем буги-вуги каждый день».
20.00−20.30 Batucada Baltic Band (Санкт-Петербург). Барабанное шоу.
20.35−21.15 Театр «СоЛу» (Санкт-Петербург). Эксцентрическая комедия «Утро на марсе».
21.20−22.00 Театр в гриме De Bufo (Уфа). Спектакль «Клюква».
Театральная площадь (Казанская набережная)
18.00−18.20 Bloco Clandestino (Москва). Барабанно-хореографическое шоу.
18.20−19.00 «Московский художественный цирк» (Москва). Спектакль «Мечты о небе».
19.00−19.15 Награждение победителей Международного Чемпионата Живых скульптур.
19.15−19.45 Театр «Малый Трианон» (Санкт-Петербург). Спектакль «Сны о барокко».
19.50−20.20 Веселые великаны (Беларусь, Могилёв). Игровой интерактив «Веселые страусы».
20.30−21.00 Уличный театр «Безлимит» («BezlimF (theater)») (Санкт -Петербург). Спектакль «Кстати о птичках».
21.00−22.00 Театр танца [ОТРАЖЕНИЯ] (Беларусь, Минск). «Неотправленные письма».
Горячая брусчатка (Памятник городовому)
18.00−18.30 Товарищество Актеров театр «МiрЪ» (Санкт-Петербург). Импронада «Гоголь-моголь».
18.30−19.00 Rainbow Circuss (Москва). Интерактивное клоунское шоу «Цирк из чемодана».
19.00−19.20 Цирковые клоуны Пашка и Веснушка (Тула).
19.20−19.50 Уличный театр «Безлимит» («BezlimF (theater)») (Санкт-Петербург). Спектакль «Кстати о птичках».
19.55−20.50 Театр уличного искусства SubRosa (Смоленск). Огненный спектакль Paguba.
20.55−21.40 Fane Solamente (Испания).
21.40−21.50 — Шоу-проект «Стихия» (Тула). Световое шоу GLAM.
21.50−22.00 — Театр огня «Эра» (Тула). Огненное шоу «Обсидиан».
На всех площадках.
17.00 — 22.00. Непредсказуемый предсказатель и Загадочная гадалка (Санкт-Петербург).
17.00 — 22.00. Аллея живых скульптур.
-
Уличный Театр «Барселона» (Москва);
-
Творческая мастерская «Венеция» (Тула);
-
К212 (Беларусь, Минск);
-
Живые статуи Cross Time (Беларусь, Минск);
-
Studio Iron mask (Украина, Харьков);
-
Уличный Театр СЮРЛЕДОН (Ростов-на-Дону);
-
Некоммерческое Партнерство «Творческая Студия «Движитель» (Барнаул);
-
Театр «Cхождение» (Архангельск);
-
Арт-студия «Лайм» (Казань).
программа «Сон в летнюю ночь» ( в ночь на 11 августа)
На ночную программу действует предварительная запись по смс на номер 71-67-33.
23.00-23.30 Театр «Эрмитаж» (Тула). Спектакль «Вторжение».
23.30-00.00 Театр «НоС» (Санкт-Петербург). «Короткие пьесы»
00.10-00.40 Читка.
00.40-01.10 Уличный театр «Беспредел» (Санкт-Петербург)
01.10-02.10 Театр в гриме DeBufo (Уфа). Спектакль «Тру лав».
02.10-02.40 Театральный Диафильм.
02.40 -03.10 Факельное шествие по ул Металлистов.
03.10 - 03.30 Театр огня «Эра». Фаер-шоу.
03.30-04.00 Театр танца [ОТРАЖЕНИЯ] (Беларусь, Минск). Одноактный балет «Слушая глубину».
04.00-04.30 Театр-лаборатория Елены Порошиной «Команда+» (Серпухов). «Все дело в шляпе».
04.30-06.00 Джэм артистов на рассвете, песни под гитару открытый микрофон.
11 августа
Театральные ворота (ул. Металлистов, 19)
16.30−17.00 Александра Зиборова (Москва). HangDrum.
17.00−17.40 «Московский художественный цирк» (Москва). Спектакль «Мечты о небе».
17.45−18.30 Театр-лаборатория Елены Порошиной «Команда +»(Серпухов). Сказка — игра «Гадкий утенок» по мотивам Х. Андерсена.
18.30−19.00 Тульская региональная общественная организация «Клуб свинговых танцев» (Клуб свинговых танцев Ё.П.Р.С.Т .) (Тула). «Мы танцуем буги-вуги каждый день».
19.00−19.45 Batucada Baltic Band (Санкт-Петербург). Барабанное шоу.
19.50−20.30 Детская театральная школа-студия «ЭРМИТАЖик» (Тула). Спектакль «Легенды ночных фонариков».
Music Patio Fest (двор ул. Металлистов, 16)
16.30−17.10 Барабанное шоу Drum Drive (Архангельск).
17.10−17.45 Ансамбль русской песни Нины Богомоловой (Тула).
17.45−18.45 — Театр танца [ОТРАЖЕНИЯ] (Беларусь, Минск). «Концерт по заявкам».
18.50−19.25 — Лиза Гвоздик (Санкт-Петербург). «Уличное кабаре».
«Амфитеатр» (беседка на набережной)
17.00 -17.30 Rainbow Circuss (Москва). Интерактивное клоунское шоу «Цирк из чемодана».
17.30−18.00 Театр «АНТИ» (Тула — Москва). Моноспектакль «365 дней».
18.00−18.40 Струнный ансамбль El Classic (Тула).
18.40−19.10 Театр танца Монплезир (Санкт-Петербург). «Арлекинада».
19.10−19.30 Студия цыганского танца BohoDance (Тула). «Цыганская душа».
19.30−20.30 Театр «НоС» (Санкт-Петербург). Спектакль-сказ «Про Печного Зайца».
20.30−20.45 Студия восточного танца «Манго» (Тула).
Авансцена (ул. Металлистов, 12−14)
17.00—17.15 Dancegroup Iron Tribe (Тула).
17.20−17.50 Театр танца Монплезир (Санкт-Петербург). «Арлекинада».
18.00−18.30 Школа танцев Cubana Club (Тула). Сальса.
18.30−18.40 Уличный Театр «Барселона» (Москва). «Сказочный сон».
18.40−19.00 Е. Гитис (Москва). «Сумасшедший велосипед».
19.00−19.30 Bloco Clandestino (Москва). Барабанно-хореографическое шоу.
19.35−20.40 —Театр в гриме De Bufo (Уфа). Спектакль P.S.
Театральная парковка (ул. Металлистов, 3)
17.00−17.30 Batucada Baltic Band (Санкт-Петербург). Барабанное шоу.
17.30−18.10 Fane Solamente (Испания).
18.10−19.00 Позитив-бэнд Jazzophrenia (Тула).
19.00−19.10 Творческое объединение «Индрик» (Тула). «Клан саблезубого медведя».
19.15−19.45 «Аракс». Школа танцев Екатерины Юруть (Тула). Bellydance&show.
19.45−19.55 Иллюзионист Александр Орлов (Тула). Иллюзионное шоу.
19.55−20.00 Rainbow Circuss (Москва). «Точки равновесия».
20.00−20.30 Уличный театр «Беспредел» (Санкт-Петербург). Спектакль «Почему ты молчишь?».
20.30−21.00 Театр «АНТИ» (Тула — Москва). Перформанс «Типичный академизм».
Театр под балконом (ул. Металлистов, 6)
17.00−17.30 Танцевальный дом BM1 (Тула).
17.30−18.00 Театр «Малый Трианон» (Санкт-Петербург). Спектакль «Сны о барокко».
18.00−18.15 Студия цыганского танца BohoDance (Тула). «Испанские краски».
18.15−18.45 Уличный театр «Беспредел» (Санкт-Петербург). Спектакль «Почему ты молчишь?».
18.45−19.20 Уличный театр «Легкие крылья» (Альметьевск). Площадной спектакль «Однажды в цЫрке».
19.20−20.20 Fane Solamente (Испания).
20.30−21.00 Уличный театр «Безлимит» («BezlimF (theater)») (Санкт-Петербург). Интерактивный спектакль «Скоморошья потеха».
Горячая брусчатка (Памятник городовому)
17.00−17.30 Bloco Clandestino (Москва). Барабанно-хореографическое шоу.
17.35−18.20 Театр имени Которого Нельзя Называть (Санкт-Петербург). «Синема».
18.25−19.00 Театр «СоЛу» (Санкт-Петербург). Спектакль «Нашествие енотов».
19.15−20.00 Театр уличного искусства SubRosa (Смоленск). Огненный спектакль Paguba.
20.10−20.25 Шоу-проект «Стихия» (Тула). Огненное шоу «Агникай».
20.35−21.00 Театр огня «Эра» (Тула). Огненное шоу «Цветок папоротника»
Театральная площадь (Казанская набережная)
16.00−17.30 ТЕАТР УЛИЦ «ДОЖ» — независимая клоунада (Москва). «ЧЕМОДАНА SHOW» клоунский балаган для всей семьи.
17.30−18.15 Барабанное шоу Brincadeira (Испания).
18.20−19.20 Группа ОПА! (Санкт-Петербург).
19.20−20.00 Барабанное шоу Drum Drive (Архангельск).
20.00−20.45 Кроссовер-ансамбль Red Sparrow Band (Тула).
20.45−21.45 Группа «Добраночь» (Санкт-Петербург).
21.45−22.00 Церемония закрытия XI Международного Фестиваля уличных театров «Театральный дворик».
22.00 Фейерверк.
Шумная прогулка (Кремль, вход в атриум)
19.30−20.30 Барабанное шоу Brincadeira (Испания).
Соборная (Кремль, площадь перед Собором)
18.30−19.00 Веселые великаны (Беларусь, Могилёв). Игровой интерактив «Веселые страусы».
19.00−19.50 Театр ARTist (Череповец). Спектакль «Белки в кругосветке».
20.00−21.10 Театр танца [ОТРАЖЕНИЯ] (Беларусь, Минск). «Неотправленные письма».
21.00−21.30 Построение на парад.
21.30−21.45 Карнавальное шествие на Казанскую набережную.
Театральные подмостки (Кремль)
20.00−21.00 Театр-лаборатория Елены Порошиной «Команда +» (Серпухов). Спектакль «Легенда о русалке».
Teatrtula.ru (Казанская набережная)
16.00−16.30 Барабанное шоу Crazy Army Drum Show (Тула).
16.30−17.00 Веселые великаны (Беларусь, Могилёв). Игровой интерактив «Веселые страусы».
17.00−17.30 Детская театральная школа-студия «ЭРМИТАЖик» (Тула). «ЧАПЛИНшоу».
17.30−18.00 Товарищество Актеров театр «МiрЪ» (Санкт-Петербург). Импронада «Гоголь-моголь».
На всех площадках.
16.00−22.00 Непредсказуемый предсказатель и Загадочная гадалка (Санкт-Петербург).
16.00−22.00 Живые статуи.
-
Уличный Театр «Барселона» (Тольятти-Москва);
-
Studio «Iron mask» (Украина, Харьков);
-
Некоммерческое Партнерство «Творческая Студия «Движитель» (Барнаул);
-
Творческая мастерская «Венеция» (Тула).