10 августа здесь состоится концерт группы Porto Color. Их джазовые композиции настраивают на магическую волну летней ночи. Если представить, что Porto Color — небольшой загадочный город, эти 10 песен звучали бы на его улицах. Вы бы услышали эту музыку под конец карнавала, из окна проезжающего такси, в табачном магазине на углу и на пляже или по радио.

Событие пройдет на террасе кластера при поддержке мета-рюмочной Lil Pil.

Вход по предварительной регистрации.