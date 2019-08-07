«Мастерс»: Семь историй крутых тульских пловцов

Фото Алексея Пирязева.

В 2004 году нескольких инициативных пловцов объединила общая цель – создать сообщество в категории «Мастерс», спортсмены которого будут не только тренироваться, но и выступать на различных соревнованиях. Так и появился тульский клуб мастеров плавания «Арсенал».

Геннадий Жигулин, один из основателей клуба, рассказывает:

– Изначально в него входило шесть человек: Катя Никулина, Леся Девятиярова, Андрей Корнеев, Владимир Кузнецов, Андрей Чернухов и я. В этом же составе мы впервые поехали на чемпионат России, который состоялся в Казани. Вернулись оттуда с пятью медалями! Дважды чемпионами стали Екатерина и я, а Владимир завоевал бронзовую медаль.

Со временем состав клуба менялся. Сейчас туда входят 27 спортсменов в возрасте от 25 до 81 года.

У каждого есть своя основная работа, семья и куча разных дел. Тем не менее пловцы находят время, чтобы заниматься спортом и шлифовать свое мастерство.

– Я полвека посвятил этому прекрасному виду спорта. Даже не верю сам! В детстве меня мама привела в кинотеатр «Радуга» в Мясново на фильм «Человек-амфибия». После этого я захотел заниматься плаванием. Сначала пошел в платную группу. Тренер, увидев, что я подаю надежды, передал меня в спортивную школу, где я занимался бесплатно. Хочу в будущем установить еще несколько рекордов. А моя спортивная мечта – стать чемпионом мира в категории «Мастерс»!

Члены клуба «Арсенал» проводят совместную тренировку минимум раз в неделю – в бассейне ФОКа в поселке Ленинский. Жигулин также является и тренером команды.

– Наши спортсмены всегда приходят на тренировки с хорошим настроением, у них появляется восторг, иногда даже детский! Я вижу, что эти люди хотят заниматься плаванием не для галочки, а по велению сердца.

32-летняя Анна Алёшина – врач анастезиолог-реаниматолог. С такой профессией свободного времени много не бывает, но Анну это не останавливает. Она регулярно выезжает с клубом на соревнования и привозит домой медали.

– Я начала заниматься плаванием еще в детстве, тогда жила в Плавске. Плавала до 11-го класса, выполнила разряд КМС. Поступив в мединститут в Орле, спорт не забросила. А потом мой коллега Вячеслав Тарасов рассказал мне про движение «Мастерс», предложил прийти на соревнования. Я согласилась и после вступила в клуб. Как медик могу сказать, что плавание – это вид спорта, в котором задействованы все группы мышц. Занятия хорошо влияют на дыхательную и сердечно-сосудистую систему. Мне тренировки нужны для крепкого здоровья, в плавании я черпаю море положительных эмоций. К тому же есть возможность посмотреть новые города, познакомиться с интересными людьми. Очень приятно видеть результаты своей работы.

72-летний Владимир Лазарев не пропускает практически ни одного соревнования. Правда, в последнее время пришлось немного сбавить обороты – Владимир Иванович перенес две операции на сердце.

– Я занимаюсь плаванием 62 года, представляете! В клубе «Арсенал» состою уже 15 лет. Как можно бросить плавание? Да никак! Это образ жизни. Мне нравится эта атмосфера, дружеская обстановка на соревнованиях. Приезжаю в другие города, уже везде друзья есть – такие же любители плавания. До сих пор для меня важны медали. Сейчас их уже 124 штуки! Считаю, что это своеобразное пособие для других. Например, для моего маленького внучка, который уже тоже проникся этим видом спорта, ему нравится плавать. Я занимаюсь в бассейне три раза в неделю по часу. Еще делаю специальную зарядку, нужно держать себя в форме. Когда занимаешься спортом, не чувствуешь себя пожилым!

Олеся Девятиярова пришла в плавание в шесть лет. В детстве однажды летом она тонула в речке.

– Меня спас папа. Тут же было принято решение отдать меня в плавание. Вот так я начала заниматься. Позже попала в самый первый в Туле спортивный класс в 20-й школе. Мы дважды в день тренировались. Потом увлеклась подводным плаванием, многоборьем. Со спортом я не расставалась. Стала участницей клуба «Арсенал». Была в числе тех, кто впервые поехал на чемпионат России в категории « Мастерс». Было очень приятно почувствовать вновь давно уже забытые эмоции: соревновательный дух, атмосферу спортивного праздника. Я тружусь в педагогическом университете на факультете физической культуры, преподаю в бассейне. Считаю, что моим студентам теоретической части недостаточно. Разве можно на словах объяснить, как делается подъем переворотом? Мне будет стыдно, если я не смогу показать какой-то элемент, упражнение. Так что для меня это серьезная мотивация. Я себя уже и не мыслю без плавания. Выходишь после тренировки совсем с другим настроением, появляется лёгкость.

39-летний Сергей Ермаков признается, что плавание для него – образ жизни.

– В детстве я занимался и лёгкой атлетикой, и борьбой. Но вскоре понял, что мой вид спорта – это плавание. Сейчас это для меня уже как наркотик. Постоянные занятия по 4-5 раз в неделю под­держивают физическую форму. Я стараюсь держать планку на определенном уровне. Хочу выиграть чемпионат России. С каждым годом это сделать сложнее, ведь конкуренция только растет. Чтобы попасть в призеры, нужно пахать. Мой совет сверстникам: хотите заниматься спортом? Живите им! Сделайте так, чтобы он стал хорошей привычкой.

Павел Дудченко не только сам занимается, но и тренирует ребят.

– Мои родители – оба заслуженные тренеры, так что всю жизнь я занимался подводным спортом. В 13 лет я сильно устал от плавания, ушел в самбо, но вскоре заскучал и вернулся обратно. Пять лет назад решил по­пробовать себя в классическом плавании, стало получаться. Сейчас параллельно выступаю и в подводном спорте. Тренируюсь шесть раз в неделю. Своих воспитанников учу выкладываться по полной. В плавании важны выносливость, сила, скорость, результат.

60-летний Андрей Корнеев сейчас готовится к чемпионату мира, который пройдет в Корее.

– Я плаванием с дет­ства начал заниматься, а в клубе «Арсенал» – со дня его основания. В прошлом году у меня была серьезная операция, но уже через месяц я пришел в бассейн на реабилитацию. Плавание не дает набирать вес, ведь у нас уже такой возраст, когда многие отращивают животы (смеется). Благодаря движению «Мастерс» у меня появилось много друзей из разных городов. Иногда с ребятами езжу на соревнования. Вот в Корее скоро начнется чемпионат мира среди мастеров плавания. Тульскую область будем представлять я и Илья Иванушкин. Насчёт медалей сложно что-то загадывать, ведь участники чемпионата – бывшие олимпийские чемпионы, призеры, тяжело будет с ними бороться. Вообще я обычно тренируюсь на открытой воде, но в этом году погода не позволяет. Мой совет всем тулякам такой: у нас в городе сейчас полно бассейнов, приходите и плавайте!