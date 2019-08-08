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Три котёнка

Три котёнка

В фотостудии «Фабрика» на территории «Искры» пройдет музыкальный бэби—спектакль.

В фотостудии «Фабрика» на территории «Искры» пройдет музыкальный бэби—спектакль. Бэби-театр отличается от классического детского театра тем, что в нем нет возвышающейся сцены и отдельного зрительного зала, чтобы малыши-зрители находились прямо в центре театрального действа, ведь они в этом возрасте так хотят быть участниками происходящего! Главными действующими лицами выступят трогательные котята, которые отправятся в увлекательное путешествие и заведут новые знакомства.

Всё действо будет сопровождаться живым звучанием миниатюр из цикла «Карнавал животных» Камиля Сен-Санса в фортепианном переложении.

Возраст зрителей от 1 года до 4 лет.

Длительность мероприятия 60 минут.

Стоимость: 700 р. — семейный билет: 1 взрослый + 1 ребенок, 200 р. — ещё один член семьи

Где и когда?
Искра, молодежное пространство
Тула, Советская улица, 11
11 августа 2019, воскресенье
10:30
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