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JAM Fest

JAM Fest

На территории Likerka Loft пройдет фестиваль регги, который погрузит в добрую и размеренную атмосферу Ямайки.

Line-up: Andrey HoT, Fromz, Symmetric, Infinite Search, Sorelab, MF, TCH, JamminGo, TomOrRow

Кроме музыкальной программы гостей ждет масса развлечений

  • Отдых от городской суеты в шезлонге с парочкой замечательных коктейлей от Х-bar
  • Афрокосички у кудесниц в Tardis.
  • Татуировкив студии Pink tattoo.
  • Танцевальный мастер-класс от BM1.

И это далеко не всё! Только в этот день для всех будет действовать система скидок.

Вход свободный.

Где и когда?
Likerka Loft
Тула, пр. Ленина, 85
10 августа 2019, суббота
16:00
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