JAM Fest
На территории Likerka Loft пройдет фестиваль регги, который погрузит в добрую и размеренную атмосферу Ямайки.
Line-up: Andrey HoT, Fromz, Symmetric, Infinite Search, Sorelab, MF, TCH, JamminGo, TomOrRow
Кроме музыкальной программы гостей ждет масса развлечений
- Отдых от городской суеты в шезлонге с парочкой замечательных коктейлей от Х-bar
- Афрокосички у кудесниц в Tardis.
- Татуировкив студии Pink tattoo.
- Танцевальный мастер-класс от BM1.
И это далеко не всё! Только в этот день для всех будет действовать система скидок.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 85
10 августа 2019, суббота
16:00