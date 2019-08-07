На территории Likerka Loft пройдет фестиваль регги, который погрузит в добрую и размеренную атмосферу Ямайки.

Line-up: Andrey HoT, Fromz, Symmetric, Infinite Search, Sorelab, MF, TCH, JamminGo, TomOrRow

Кроме музыкальной программы гостей ждет масса развлечений

Отдых от городской суеты в шезлонге с парочкой замечательных коктейлей от Х-bar

Афрокосички у кудесниц в Tardis.

Татуировкив студии Pink tattoo.

Танцевальный мастер-класс от BM1.

И это далеко не всё! Только в этот день для всех будет действовать система скидок.

Вход свободный.