День физкультурника
На площади Ленина пройдут масштабные празднования 80-летия Дня физкультурника!
В течение дня туляков и гостей города ждут лотереи, конкурсы и подарки. Участников организаторы обеспечат бесплатной водой, детям приготовят кислородные коктейли. Каждому подарят стильный браслет «Физкульт-привет, Тула».
Программа
Площадь Ленина
- зарядка со спортсменами ПФК «Арсенал», БК «Арсенал», ВК «Тулица»;
- концерт с участием воспитанников спортивных школ города;
- мастер-классы ведущих фитнес-клубов;
- лотереи, конкурсы, подарки, награждение победителей Instagram челленджа (#планкачеленджтула).
- эстафеты и подвижные игры для детей и взрослых «Семейные старты»;
- площадка snag-гольфа для детей от Центра ментального фитнеса Т. Поповой;
- мастер-классы по пауэрлифтингу, тяжелой атлетике, функциональному многоборью, по кэмбо-джампу, мастер-класс школы бега для взрослых ILoveSuperSport, мастер-класс и показательные тренировки Тульского теннисного центра им. Анны и Романа Сокол, «Академии тенниса А. Островского»;
- финал соревнований по стрит-болу «Оранжевый мяч»;
- блиц - турнир по ростовым шахматам, турнир по русским шашкам, соревнования по скиппингу «Веселый кенгуру», скандинавской ходьбе, беговелогонке, городошному спорту, греко-римской борьбе.
- матчевая встреча по боксу Тула-Михайловск;
- соревнования по спортивному ориентированию «Лабиринт»;
- фото-зона, ростовые куклы, аквагрим;
- фитнес-квест «Город спорта»;
- площадка «Веселые старты» для лиц с ОВЗ;
- работа Центра тестирования комплекса «Готов к труду и обороне»; финал конкурса «Фитнес-марафон «ГТО»;
- спортивная программа футбольных клубов «Лайк», «Торнадо», «Спартак Юниор», «Детской академии Д. Аленичева»;
- работа площадок Тульской региональной ассоциации фитнеса, красоты и здоровья «Движение»; презентация завода спортивного оборудования.
Казанская набережная.
- турнир по летнему хоккею.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, площадь Ленина
10 августа 2019, суббота
10:00