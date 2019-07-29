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День физкультурника

День физкультурника

На площади Ленина пройдут масштабные празднования 80-летия Дня физкультурника!

В течение дня туляков и гостей города ждут  лотереи, конкурсы и подарки. Участников организаторы обеспечат бесплатной водой,  детям приготовят кислородные коктейли. Каждому подарят стильный браслет «Физкульт-привет, Тула».

Программа

Площадь Ленина

  • зарядка со спортсменами  ПФК «Арсенал», БК «Арсенал», ВК «Тулица»;
  • концерт с участием воспитанников спортивных школ города;
  • мастер-классы ведущих фитнес-клубов;
  • лотереи, конкурсы, подарки,  награждение победителей Instagram челленджа (#планкачеленджтула).
  • эстафеты и подвижные игры для детей и взрослых «Семейные старты»;
  • площадка snag-гольфа для детей от Центра ментального фитнеса Т. Поповой;
  • мастер-классы по пауэрлифтингу, тяжелой атлетике, функциональному многоборью, по кэмбо-джампу, мастер-класс школы бега для взрослых ILoveSuperSport,  мастер-класс  и показательные тренировки Тульского теннисного центра им. Анны и Романа Сокол, «Академии тенниса А. Островского»;
  • финал соревнований по стрит-болу «Оранжевый мяч»; 
  • блиц - турнир по ростовым шахматам, турнир по русским шашкам, соревнования по скиппингу «Веселый кенгуру», скандинавской ходьбе, беговелогонке, городошному спорту, греко-римской борьбе.
  • матчевая встреча по боксу Тула-Михайловск;
  • соревнования по спортивному ориентированию «Лабиринт»;
  • фото-зона, ростовые куклы, аквагрим;
  • фитнес-квест «Город спорта»;
  • площадка «Веселые старты» для лиц с ОВЗ;
  • работа Центра тестирования комплекса «Готов к труду и обороне»; финал конкурса «Фитнес-марафон «ГТО»;
  • спортивная программа футбольных клубов «Лайк», «Торнадо», «Спартак Юниор», «Детской академии Д. Аленичева»;
  •  работа площадок Тульской региональной ассоциации фитнеса, красоты и здоровья «Движение»;  презентация завода спортивного оборудования. 

Казанская набережная.

  • турнир по летнему хоккею.

Вход свободный.

Где и когда?
Площадь Ленина
Тула, площадь Ленина
10 августа 2019, суббота
10:00
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