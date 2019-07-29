День физкультурника

На площади Ленина пройдут масштабные празднования 80-летия Дня физкультурника!

В течение дня туляков и гостей города ждут лотереи, конкурсы и подарки. Участников организаторы обеспечат бесплатной водой, детям приготовят кислородные коктейли. Каждому подарят стильный браслет «Физкульт-привет, Тула».

Программа

Площадь Ленина

зарядка со спортсменами ПФК «Арсенал», БК «Арсенал», ВК «Тулица»;

концерт с участием воспитанников спортивных школ города;

мастер-классы ведущих фитнес-клубов;

лотереи, конкурсы, подарки, награждение победителей Instagram челленджа (#планкачеленджтула).

эстафеты и подвижные игры для детей и взрослых «Семейные старты»;

площадка snag-гольфа для детей от Центра ментального фитнеса Т. Поповой;

мастер-классы по пауэрлифтингу, тяжелой атлетике, функциональному многоборью, по кэмбо-джампу, мастер-класс школы бега для взрослых ILoveSuperSport, мастер-класс и показательные тренировки Тульского теннисного центра им. Анны и Романа Сокол, «Академии тенниса А. Островского»;

финал соревнований по стрит-болу «Оранжевый мяч»;

блиц - турнир по ростовым шахматам, турнир по русским шашкам, соревнования по скиппингу «Веселый кенгуру», скандинавской ходьбе, беговелогонке, городошному спорту, греко-римской борьбе.

матчевая встреча по боксу Тула-Михайловск;

соревнования по спортивному ориентированию «Лабиринт»;

фото-зона, ростовые куклы, аквагрим;

фитнес-квест «Город спорта»;

площадка «Веселые старты» для лиц с ОВЗ;

работа Центра тестирования комплекса «Готов к труду и обороне»; финал конкурса «Фитнес-марафон «ГТО»;

спортивная программа футбольных клубов «Лайк», «Торнадо», «Спартак Юниор», «Детской академии Д. Аленичева»;

работа площадок Тульской региональной ассоциации фитнеса, красоты и здоровья «Движение»; презентация завода спортивного оборудования.

Казанская набережная.

турнир по летнему хоккею.

Вход свободный.